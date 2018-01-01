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Хероин в кв. Изток в Кюстендил, 38-годишна жена арестувана


16 август 2019 11:11   147 прочита



Вчера служители на Полицейския участък в кв. „Изток“ в Кюстендил са установили 38-годишна жена с опаковка хероин. Проверката е извършена на ул. „Любимец“ около 12.50 ч.

Видът на наркотичното вещество е установен с полеви наркотест. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Кюстендил, уведомен е дежурен прокурор.

Вчера в РУ Кюстендил е заявена кражба на 2 бензинови помпи4 алуминиеви джанти и други вещи от имот в с. Коняво. По случая е започнато досъдебно производство в РУ Кюстендил

К. Иванов

Още за: хероин  арест  проверка Още от: Крими

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