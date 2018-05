Благоевградската футболна звезда Съни Дяков, посрещна 34-ти рожден ден в турския Дисниленд

31 май 2018 11:15 1 коментар 2100 прочита







Капитанът на седемкратния шампион на Българи по футбол Лудогорец, благоевградчанинът Светослав Дяков, посрещна 34-я си рожден ден с най- близките хора до себе си в Анталия. Съни заведе семейството си на турския Дисниленд "The Land of Legends", като част от ваканция, която прекарват в Анталия. Разположен върху площ от 800 000 кв. м., той е построен в курорта Белек от 5-звездния хотелски комплекс Рихос, чийто собственик Феттах Таминдже е много близък с Ердоган. Новото съоръжение е коренно различно от съществуващите хотели и увеселителни заведения в Анталия. Подобно на венецианските канали ще се предлагат разходки с гондоли, повишаващи адреналина водни активности, като сърфиране сред гигантски вълни, 525 метрова водна пързалка, представления върху вода и др. А със 111-метровата си кула The Land of Legends ще се откроява на панорамата на турското средиземноморие. Лудогорец ще започне своя­та лятна подготовка на 4 юни (понеделник), затова и Даков приключва с ваканцията в края на тази седмица. По традиция играчите ще се съберат за изследвания в София. По предварителни планове разградчани трябваше да стартират седмица по-късно на 1 юни. С оглед по-ранното започване в Шампионската лига -10 или 11 юли, от Лудогорец са направили промяна. На 11 юни обаче ще се върнат голяма част от чужденците. Някои от тях са получили по- дълга почивка от спортно- техническия щаб. По традиция орлите ще се готвят в Австрия, като ще изиграят 5 или 6 контроли. До дни трябва да стане окончателно ясна програмата за подготовката и дали тя ще включва и кратък лагер в Смолян. С мъжете ще се готвят и някои от юношите, които бяха част от дубъла през се­зона. Като бройка ще са че­тирима или петима. Техните имена ще бъдат уточнени през следващата седмица. Преди дни Херо е имал разговор с треньорите от дубъла и с тези от школата, за да придобие мнение за таланти­те. Марти Кирилов Още за: Св. Дяков празник Анталия Още от: Хайлайф



Запомни За печат



1 коментар

31 май 2018 12:45 | XX22 3 ( 3 гласа) Оценка:гласа)

СТИГА СТЕ НИ ЗАНИМАВАЛИ С ТОЗИ РИТНИТОПКОВЕЦ. НЕ БЕ ДА СЕ Е КАЧИЛ НА ЛУНАТА. ВСЕКИ КОЙТО ИМА ВЪЗМОЖНОСТ Е ХОДИЛ В ТУРЦИЯ И В ПРЕКРАСНИ КУРОРТИ. НЕ Е С НИЩО ПО-РАЗЛИЧНО НЕГОВАТА ПОЧИВКА ОТ НАШАТА. НЕ ЗНАЯ ДАЛИ РЕКЛАМА СИ ПРАВИ ТОВА МОМЧЕ, НО РЕКЛАМАТА СЕ ПРАВИ ПО ДР. ПРИЧИНИ...







Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката