Южна Корея иска АЕЦ "Белене" и общ IT бизнес с България

27 септември 2019 10:13 564 прочита



Снимка: Официална фейсбук страница



Снимка: Официална фейсбук страница Снимка: Официална фейсбук страница Президентът Мун заяви, че страната ни е привлекателна за южнокорейските компании и за корейските туристи

Република Корея предложи на България по-тясно сътрудничество в IT сектора. Това каза южнокорейският президент Мун Дже-ин в началото на разговора с българската правителствена делегация, водена от министър-председателя Бойко Борисов, предаде БТА. Президентът Мун добави, че в страната му искат да използват български IT специалисти, защото ги ценят високо. Корейският държавен глава и премиерът Борисов са обсъдили също енергийната тема и желанието на корейската страна да участва в проекта за изграждане на АЕЦ "Белене". Корейска фирма е заявила участие в проекта. Мун отбеляза, че България е привлекателна за южнокорейските компании, защото има ниски данъци и добри условия за бизнес, а компаниите имат интерес да инвестират в България, защото това ще им предостави лесен достъп и до пазара на Европейския съюз. Мун заяви, че би желал с България да има по-тясно сътрудничество и в туризма и подчерта, че корейските туристи в България постоянно се увеличават. Корейският президент отбеляза, че за първи път български министър-председател посещава страната му, откакто през 1990 г. са установени дипломатически отношения между Република Корея и България. "Визитата ви има голямо значение, тъй като догодина ще празнуваме 30-годишнината от двустранните ни отношения", заяви Мун Дже-ин. Той каза, че благодарение на усилията на българското правителство България е лидер на Балканите и е постигнала висок икономически растеж. Освен това, през първата половина на 2018 г. България е била ротационен председател на ЕС и нейната ползотворна координация за ефективната работа по въпросите за бежанците и за Брекзит е била високо оценена. Мун изтъкна, че в страната му се радват много за избора на Кристалина Георгиева за управляващ директор на Международния валутен фонд. Южнокорейският президент посочи, че стокообменът между двете страни нараства и пое ангажимент да рекламира България. На свой ред премиерът Борисов заяви, че България разчита на съдействието на президента Мун да насърчи южнокорейския бизнес да обърне поглед към България. Българският министър-председател акцентира върху конкурентните предимства на икономика ни - много добър бизнес климат, ниско данъчно облагане, квалифицирана работна сила и достъп до обширния пазар на ЕС. Българският премиер отбеляза на свий ред, че България и Република Корея имат добро сътрудничество в сферата на образованието и обмена на студенти. По отношение на ситуацията на Корейския полуостров, премиерът Борисов заяви, че българската позиция е последователна и категорична и е в подкрепа на намирането на мирен изход по дипломатически път. "България оценява високо водещата роля на Република Корея и Вашите лични усилия, господин президент, за постигане на напредък в междукорейския диалог и за намаляване на напрежението на Корейския полуостров", добави премиерът Борисов. Българският министър-председател изрази надежда, че дипломатическите усилия за постигане на устойчив мир и стабилност на Корейския полуостров ще продължат. Какво написа Борисов във Фейсбук "Срещнах се с президента на Република Корея Мун Дже-ин, пред когото изразих задоволство си от ползотворния политически диалог, постигнат при настоящото официално посещение в Сеул. Сега нашата задача е на основата на изграденото политическо доверие да изпълним със съдържание и конкретни практически резултати двустранното сътрудничество. Разчитам на съдействието на президента Мун и ръководеното от него правителство за насърчаване на корейския бизнес да обърне поглед към България. Запознах го с конкурентните предимства на българската икономика, като много добър бизнес климат, ниско данъчно облагане, квалифицирана работна сила и достъп до обширния пазар на ЕС." източник: dnes.dir.bg Още за: АЕЦ Белене разговор делегация Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката