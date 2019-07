В Добричка област е обявено бедствено положение заради Африканската чума

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



До 5 август всички стопани, отглеждащи прасета в т. нар. задни дворове, трябва да умъртвят животните си

В Добричка област е обявено бедствено положение за срок от седем дни заради усложнената епизоотична обстановка в Североизточна България и нарастващите случаи на заболяването Африканска чума по свинете, съобщават от областната управа. След заседание на Щаба за защита при бедствия областният управител Красимир Кирилов е издал заповед с разписани мерки за неразпространение на заразата в областта. До 5 август всички стопани, отглеждащи прасета в т. нар. задни дворове, имат гратисен период, в който могат да умъртвят животните и да приберат месото за лична консумация. В същия срок кметовете и кметските наместници на населените места в областта трябва да посочат площадки, на които могат да бъдат загробвани животни. Забранява се и свободното събиране на трюфели, билки и горски плодове. Комисии от експерти със съдействието на полицията започват проверки в селищата за спазване на разпоредените мерки, посочват от областната управа. След изтичането на гратисния период нарушителите - стопани, отглеждащи нерегламентирано прасета, ще бъдат глобявани по Закона за ветеринарномедицинската дейност със 150 до 1000 лева, допълват от областната управа. Досега в региона е потвърден случай на Африканска чума при диво прасе, открито мъртво в землището на крайграничното село Дуранкулак. източник: dnes.dir.bg Още за: област положение чума Още от: България и свят



