В аптеките липсват лекарства за кръвно, сърце и диабет

Някои от тях се оказаха временно спрени от продажба

От няколко седмици пациенти сигнализират за липсващи лекарства в аптеките. Най-често оплакванията са за медикаменти за високо кръвно, сърдечни и онкологични заболявания. Някои от тях се оказаха временно спрени от продажба, съобщава Нова тв. "Не бих казал, че има напрежение сред пациентите, но ситуацията никак не е приятна. За съжаление това наистина се случва все по-често и дефицитът обхваща по-голям брой лекарства от преди". Това заяви Николай Костов - председател на Асоциацията на собствениците на аптеки. Запитан как се справят в тази ситуация, той отговори: "Обикновено връщаме пациентите за промяна на лечението, когато това е възможно. Опитваме се да даваме информация, когато има такава". Миглена получава симптоми на заболяване на 23 години, но с диагноза се сдобива, едва когато навършва 30 години. Диагнозата е лупус. "Мит е, че ревматологичните заболявания засягат само възрастните хора. Напротив - те засягат основно млади хора в активна възраст и все по-често, за съжаление, деца. Може да бъде засегнат мозък, бял дроб, сърце, бъбреци, съединителна тъкан", каза Миглена Иванова. Вече с диагноза, лечението започва. С високи дози кортикостероиди и циклостатик прилаган и при онкоболни, обяснява Миглена. Днес, е вече на поддържаща терапия - с медикамент подтискащ имунната система. Медикамент, който от няколко месеца в България липсва. Преди месец от Сдружението за развитие на българското здравеопазване създават сайт, на който всеки може да подаде сигнал за липсващо лекарство. Получените сигнали за този период, са вече над 100 за 30 медикамента. "Пациентите могат да подават сигнал за !!! липсващи лекарства, които се заплащат от Здравната каса", коментира Боряна Ботева от Сдружението за развитие на българското здравеопазване. източник: dnes.dir.bg Още за: аптеки лекарства кръвно Още от: България и свят



