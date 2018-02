—пор за Ѕорисов и –адев: »ма ли м€сто за двама на ќлимп?

19 февруари 2018 10:05 532 прочита



ънчо —тойчев и ћихаил онстантинов коментираха и скандала около »станбулската конвенци€. —н.: Bulgaria ON AIR



ънчо —тойчев и ћихаил онстантинов коментираха и скандала около »станбулската конвенци€. —н.: Bulgaria ON AIR ƒокъде ще стигне конфликтът между премиера Ѕойко Ѕорисов и и президента –умен –адев и възможно ли напрежението да засили веро€тността за предсрочни избори. «а това спориха проф. ћихаил онстантинов и социологът ънчо —тойчев. ћиналата седмица Ѕорисов атакува началника на кабинета на държавни€ глава - »во 'ристов, като за€ви, че той е сив кардинал и изтъкна, че е бил шеф на "телевизи€та не ѕеевски BBT". ќказа се, че това не е в€рно, а –адев призова премиера да отговори има ли общи интереси и разпредел€ ли обществени поръчки в полза на ƒел€н ѕеевски. Ѕорисов отвърна, че това е вероломно нападение срещу правителството от президента и го призова, ако има н€какви данни, свързани с негов бизнес с депутата от ƒѕ—, незабавно да сезира прокуратурата. атегорично обаче отрече да има такива. —ами€т ѕеевски също отрече да е имал общ бизнес с Ѕорисов и се оплака, че двамата с –адев използват името му в личните си спорове. "»ма едно старо правило - че на ќлимп м€сто за двама н€ма. ќчаквах такъв сблъсък с приближаването на президентските избори. "ози конфликт не е в полза на Ѕългари€. "р€бва да се мисли за национални€ интерес, а не за личните нападки. райно време е да се говори с факти – ако има каквото и да е съмнение в институциите, то доказателствата за това тр€бва да преминат през контролните органи", за€ви пред телевизи€ "Ѕългари€ он еър" проф. ћихаил онстантинов. "ой подчерта, че ако политиците помн€т, че Ѕългари€ е над всичко, то нещата ще потръгнат в добра посока. —траната е стабилна във вс€ко отношение. "»ма връщане на българите от чужбина. ѕреди губихме по 40-50 хил€ди сънародници на година, а сега по 5 хил€ди. Ќека тази тенденци€ да се задържи", отбел€за онстантинов. "ѕремиерът атакува служителите на президента. "ой отправи обвинение, което се оказа нев€рно. ѕоследвалата реакци€ е просто отговор, защото ако такава н€маше, това щеше да значи, че обвинението е в€рно. "акова напрежение има и ще има. –адев и Ѕорисов са представители на различен манталитет. Ќе виждам драма в това, а напротив – заздрав€ване на демокраци€та", за€ви в студиото пък социологът ънчо —тойчев. ѕо думите му тр€бва да престанем да гледаме на критиката като нещо, което само руши. "»ли тр€бва чрез не€ на стабилизираме демокраци€та, или тр€бва да в€рваме, че има съвършено управление и да заспим отново Ѕрежневски€ сън. онфликтът президент-премиер тр€бва да се гледа спокойно", категоричен беше —тойчев. ƒвамата коментираха и »станбулската конвенци€. —поред проф. онстантинов отказът на Ѕългари€ да ратифицира документа е символ за отсто€ване на националните идеали. "ѕроцентът на държавите, които не са ратифицирали конвенци€та в рамките на ≈—, е 40%, в рамките на —ъвета на ≈вропа – отново над 40%, а 40% от тези, които са създали конвенци€та, отново не са € ратифицирали", изтъкна той. —тойчев добави, че подкреп€нето на конвенци€та е действие в посока разрушаване на ≈вропейски€ съюз.



