Стволовите клетки се намират на сигурно място и се съхраняват по възможно най-добрия начин. Не става въпрос за преместване на отделни проби, а за всички над 330 000 биологични материала на 260 000 семейства от целия свят в Полша. Това каза в ефира на bTV директорът на тъканната банка д-р Асен Пачеджиев, след като вчера родители се оплакаха, че нямат информация какво се случва със стволовите клетки, които са взети от техните деца. Междувременно стана ясно, че Медицинският надзор, който е направил проверка, е установил нарушения в тъканната банка. Най-вероятно ще има наказания. Родители заявиха още, че не са получили въпросното уведомление навреме, а през месец август. То съдържало няколко изречения и имейлът не бил персонализиран. Пачеджиев обаче заяви, че всички родители са били уведомени на 18 юни чрез имейл. По думите му не е било възможно да се свършат с тях по телефона или по друг начин. "Много имейли не са достигнали до клиентите по една или друга причина и не всеки ги чете", допълни Пачеджиев. По думите на родителите процедурата по преместването на стволовите клетки е започнала още през февруари и реално те са научили за него пред свършен факт. Родителите попитаха какво ще се случи след пет години, когато изтече споразумението с полската тъканна банка и чии клиенти ще бъдат тогава. "Всяка тъканна банка е длъжна да има договор за резервно съхранение с друга такава в случай, че нещо се случи с нея. Именно това е и причината "Крио Сейв" да сключи договор с полската банка и да прехвърли материалите там, виждайки, че изпада във финансова криза", поясни д-р Пачеджиев. Той допълни, че твърдението, че повечето проби са под карантина, защото не са извършени необходимите изследвания, ще бъде оспорено в съда. "Ние извършваме дейността съвместно с партньорска тъканна банка в Швейцария и изследването на пробите е ангажимент на тази банка. Ние нямаме разрешение в България да вършим тази дейност", обясни директорът на тъканната банка. източник: dnes.dir.bg Още за: шеф клетки място Още от: България и свят



