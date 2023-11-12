Днес ограничават движението по отсечките Смолян-Стойките и Пампорово-Смолян за провеждането на „РАЛИ СПРИНТ ПАМПОРОВО 2023“, съобщиха от АПИ, предаде dariknews.bg.



От 8:30 ч. до 11:30 ч. ще бъде ограничено движението по път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка от кръстовището с път III-8641 Пампорово – (Смолян-Стойките)/ до с. Стойките при кръстовището с път III-864 Пампорово – Стойките. Трафикът ще се пренасочи по обходен маршрут по направлението Смолян – Девин, като ще се преминава по път III-8641 Пампорово – (Смолян-Стойките) и път III-864 Пампорово – Стойките. През този часови интервал отпада забраната за движение на МПС с маса с товар над 3,5 т по път ІІІ-8641 Пампорово – Смолян.





От 11:30 ч. до 14:30 ч. ще бъде ограничено движението по път III-8641 Пампорово - (Смолян - Стойките) от к. к. Пампорово /при кръстовището с път III-864 Пампорово – Стойките/ до кръстовището с път III-866 Смолян - Стойките. Обходният маршрут за всички превозни средства по направлението Смолян – Пампорово – Пловдив е по път III-866 Смолян – Стойките, път III-864 Пампорово – Стойките и обратно.