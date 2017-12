Очаква ни наситена с астрономически явления година

29 декември 2017 09:37 522 прочита



Пенчо Маркишки: Предстои отново да посетим Луната през 2019 г. Сн.: Bulgaria ON AIR



2018-та година ще бъде интересна от космическа гледна точка. Очаква се да има 5 слънчеви затъмнения, като първото ще бъде на 31 януари. То обаче няма да може да се наблюдава от нашата страна. Към края на 2018-та се очакват и две комети, които да преминат през нашата страна. Това обясни астрономът от БАН Пенчо Маркишки пред Bulgaria ON AIR. "Науката определя нашето бъдеще, то е напред в космоса, както са казали много учени. Предстои отново да посетим Луната в началото на 2019-та година", обясни Маркишки. Той обясни също, че интересът на хората към науката запада, но определени филми са средство за неговото връщане. Маркишки обясни, че няма подкрепа от държавата, но има млади хора, които вършат работата си с желание и именно те са причината да има бъдеще за астрономията в България.



