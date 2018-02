Николов: Законът ще спре кранчетата за корупция

Николай Николов, кандидатът на БСП за Антикорупционната комисия. Сн.: Bulgaria ON AIR Николай Николов, кандидатът на БСП за Антикорупционната комисия. Сн.: Bulgaria ON AIR Новият антикорупционен закон има интересни механизми, които ще ни позволят "да затворим кранчетата" на онези, стимулиращи корупцията. Това заяви пред Bulgaria ON AIR кандидатът на БСП за председател на новия орган Николай Николов. Той притежава опит в сферата на темата "корупция", разработвал е академични трудове по този въпрос и бе категоричен, че "еднозначен отговор добър или не е новият антикорупционен закон не може да бъде даден". По думите му текстът има редица положителни страни. Навлиза се в сфери, където досега публичният режим за контрол на корупционно поведение не е бил наличен. "В други сектори обаче има връщане назад. Тук става дума за изключително сложен закон, който обединява много и различни производства. Стълб му е гражданската конфискация, която няма да бъде адресирана само към лица, облечени в публична власт, а и към хора от криминалния контингент", обясни кандидатът за поста. Николов подчерта, че новият закон има интересен елемент - за първи път режим, характерно насочен към държавни служители, сега ще се прилага и спрямо частни лица. "Член 6 включва завеждащи лечебни заведения, които получават финансиране от държавния бюджет. Оттук нататък тези хора ще трябва да декларират своето имущество", наблегна Николов. източник: dnes.dir.bg Още за: закон корупция орган Още от: България и свят



