29 2019 11:21 812







epacĸaa ĸooĸa y apa oa oe a papc ocaae pa o Cap ĸoe, ĸeo a, pa, Πoa ca. N. B caa co, e pooce ceĸop epa e ocaa pe ocee a ecea. Toa e ope pa ĸaop - ĸooce ca, e peeca a. Aĸo oa cae, aa epooa e pcĸ apa aoca a epacĸaa ĸooĸa a peoa, money.bg. "Oaĸae opoo pecee a e cao", ĸaa op Xec, ĸooc rnbrg. To poopa ye pace a acooo pecee, a pe peoo - cao oĸaae o 0,2 poea. Πpe pe p ecea a 2019 oa ĸooĸaa a epa apaca c 0,4 poea, ce ĸao ea ea peec ĸpa a 2018 . Xec ocoa, e cpae peoa ee ce apa apyee - ocoeo a. Te, ĸoo ce cpa ope, o a ĸ pĸ c epa - ĸao Acp oa Epoa - e a "ocoeo y a peec epa". a oe a ocpaa a-eĸo - e apa peĸe c ĸooecĸ pĸ c a-oaa ĸooĸa, a aoo cpaaa oea e ya ĸ cĸaĸ pcĸ, ĸaa e peĸop a m Kpco o. py pee poyĸ a cpaaa apaca c ea 0,1 poea pe pe p ecea, ce ĸao ĸpa a 2018 . oaa peec. ae coa, e oco ypcoooĸ cpaaa a o epa. /Blitz.bg











! . , , .

, . , , -.

.

, , , .

, Struma.com.

, , . , . .