Стотици хиляди демонстранти излязоха по улиците в САЩ, за да призоват за затягане на контрола върху огнестрелните оръжия.

Движението „Марш за нашите животи“ се зароди след стрелбата в гимназия в Паркланд, Флорида, при която загинаха 17 души.

Над 800 протеста бяха планирани вчера в САЩ и по света, включително в Единбург, Лондон, Женева, Сидни, Токио, Торонто, Монреал.

Ема Гонсалес, която оцеля от стрелбата в Паркланд и се превърна в лидер на движението, произнесе силна реч.

А след като изброи жертвите по име, тя запази мълчание за шест минути и 20 секунди – времето, за което те бяха избити.

Огромни шествия имаше и в Ню Йорк, и в Лос Анджелис.

В протестите се включиха и звезди, засегнати от насилието.

Певицата и актриса Дженифър Хъдсън изпълни The Times They Are a-Changin` на Боб Дилън в края на протеста встолицата. Майка ѝ, брат ѝ и 7-годишният ѝ племенник бяха застреляни през 2008 г. Пол Маккартни пък се присъедини към шествието в Ню Йорк заради убийството на Джон Ленън, който беше застрелян в Манхатън през 1980 г.

Белият дом заяви снощи, че „приветства решението на множеството смели млади американци да упражнят правата, давани им от Първата поправка на американската конституция“, предаде ДПА, цитирайки заместник говорителката на Белия дом Линдзи Уолтърс.

Първата поправка гарантира свободното слово и правото на мирно събиране, както и правото да се подават петиции до правителството без опасност от наказания.

„Гарантирането на безопасността на нашите деца е сред най-важните приоритети на президента“, добави Уолтърс, подчертавайки, че Доналд Тръмп е подканил Конгреса на САЩ да гласува два закона за контрол над оръжията, а в петък министерството на правосъдието е публикувало разпоредба, забраняваща механизмите, превръщащи полуавтоматичните оръжия в автоматични.

Същевременно в много градове в западната част на САЩ бяха организирани контрадемонстрации на привърженици на Втората поправка на Конституцията на САЩ (гарантираща свободното притежаване на оръжие), отбелязва АП. Като цяло те бяха по-малобройни.

