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Кобрата подписа с промоутъра на Мохамед Али


9 декември 2018 10:26   578 прочита

Снимка: Instagram
Снимка: Instagram


Снимка: Instagram

Боб Аръм е сред най-влиятелните личности в този бизнес в САЩ


Кубрат Пулев вече има нов промоутър. Професионалният боксьор подписа договор с компанията "Топ Ранк", ръководена от популярния мениджър Боб Аръм.

87-годишният Аръм е сред най-влиятелните личности в този бизнес в САЩ. Неговата фирма е организирала мачове с участието на Мохамед Али, Шугар Рей Леонард, Джордж Форман, Ивендър Холифийлд, Оскар де ла Оя и Мани Пакиао.

Договорът е бил подписан тази нощ, а новината бе официално обявена от "Топ Ранк" със съобщение в социаните мрежи.

"Добре дошъл в отбора, Кубрат Пулев", написаха от новата му промоутърска компания.

"Топ ранк" е основана през 1966 г., когато Боб Аръм решава да промотира Мохамед Али.

Сред големите звезди на компанията в момента са Васил Ломаченко (двукратен олимпийски шампион), Канело Алварес и бившият световен шампион на WBO Джоузеф Паркър.

източник: btvnovinite.bg

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