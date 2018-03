Китай - на един подпис от смъртоносен удар по долара

Китай замисля удар срещу долара. Сн.: Shutterstock Китай замисля удар срещу долара. Сн.: Shutterstock В популярния алтернативен ресурс Zero Hedge се появи интересна статия, предричаща предстоящия край на долара като единствена световна нефтовалута. На 26 март Китай най-накрая ще пусне фючърсни контракти за търговията с петрол с преобладаваща валута китайския юан. През последното десетилетие бяха планирани много "фалстартове" в тази насока, но този път договорът получи одобрение от Държавния съвет на Китай. С такова одобрение "петроюанът" ще стане реален, а Китай хвърля предизвикателство към петродолара. Адам Левинсън, управляващ партньор и главен инвестиционен директор в управлението на Graticule Asset Management Asia (GAMA), миналата година предупреди, че Китай ще пусне фючърси на петрол в юани и ще шокира тези инвеститори, които не обръщат внимание на това предупреждение. Това може да се окаже фатален удар за вече отслабения щатски долар и укрепването на ренминби юана като доминираща световна валута. Знаци в тази насока наблюдаваме от няколко години насам, но това вече е възможно, след като през последните години Китай стана лидер по потребление и внос на суров петрол, изпреварвайки САЩ. Вижте графиката: внос на петрол, в милиона барела на ден, източник: Блумбърг Сега, когато Китай е водещият световен потребител на петрол, Пекин може да въздейства върху Саудитска Арабия, за да плаща за петрола в юани. Предполага се, че това е причината китайските представители да направят опит да преразгледат генерално световната си търговска политика. Така че погледнете напред, последният час на петродолала може да настъпи на 26 март. На първо място, стойността на долара до голяма степен зависи от неговата употреба като транзитен агент в търговията с петрол. Когато това изчезне, вероятно ще забележим силен и постоянен спад в стойността на долара. След като петролните пазари бъдат преодолени, юанът ще има възможност да се превърне в доминираща глобална валута като цяло. Това допълнително ще отслаби долара, заключава анализаторът. Оригинално заглавие: China Is One Signature Away From Dealing The Dollar A Death Blow. Превод със съкращения, Иво Некитов източник: dnes.dir.bg Още за: Китай удар долар Още от: България и свят



