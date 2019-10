Как България се опитва отново да привлече "Фолксваген"

17 октомври 2019



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos София излиза с алтернатива - предлага повече пари. И Румъния влиза в играта

Заради турската офанзива в Сирия "Фолксваген" замрази плановете си за строителството на нов завод. Сега София излиза с алтернатива - предлага повече пари. И Румъния влиза в играта, пише германската преса. Перспективата "Фолксваген" да построи нов завод в Турция намалява с всеки следващ ден, пише "Франкфуртер алгемайне цайтунг". Основната причина за това е военната офанзива на Турция в Северна Сирия. "Кадрите, които виждаме от Северна Сирия, са ужасяващи", казва премиерът на провинция Долна Саксония Щефан Вайл, който е част от борда на директорите на германския автомобилен концерн. "Не мога да си представя, че при тези условия "Фолксваген" ще направи инвестиция за милиарди евро в Турция", заявява още той. Провинция Долна Саксония е вторият най-голям акционер във "Фолксваген" и играе ключова роля в Надзорния съвет. Според ФАЦ колебанието в централата на "Фолксваген" във Волфсбург може се окаже в полза на България, която бе основен конкурент на Турция за така желаната инвестиция. Нарастващите критики от страна на европейските и на американските политици спрямо Анкара увеличават шансовете на България. За да си осигури договор за новия завод, страната е готова да удвои субсидиите, които предлага. "Намерихме начин да предложим на "Фолксваген" вместо 135 милиона евро, от 250 до 260 милиона евро", съобщава за ФАЦ бившият президент Росен Пленелиев, който сега е председател на Автомобилния клъстер в България. Той пояснява, че съответната оферта вече е предложена на "Фолксваген", но отговорът все още се очаква. Ако се имат предвид инфраструктурата, железопътните връзки и магистралата, се оказва, че София предлага 800 милиона евро с надеждата "Фолксваген" да избере България вместо Турция. Увеличаването на сумата за инвестицията е възможно чрез дребен трик: парцелът с площ около 800 хектара, който се намира в източния край на София, ще бъде прехвърлен на съседната община Елин Пелин. А там са възможни двойно по-високи субсидии, отколкото в столицата. Председателят на Автомобилния клъстер уверява, че субсидията е договорена с Европейската комисия и допълва: "Ние сме стабилна демократична правова държава в Европейския съюз, в която "Фолксвагвен" може да произвежда своята продукция при благоприятни условия и с квалифицирани работници". Преговорите с Волфсбург не са спирали, дори и след основаването на дъщерното дружество на "Фолксваген" в Маниса, Турция. "Докато "Фолксваген" не подпише договора с Турция, ние сме на разположение денонощно, за да успее България", казва още Плевенелиев пред ФАЦ. Турция съжалява, Румъния се надява В съответствие с очакванията - турската икономика е разочарована от настъпилия обрат. "Би било жалко, ако решението на Фолксваген е взето на базата на емоционални, идеологически и партийни критерии, а не на икономически и рационални", заявява пред ФАЦ Алпер Канджа, шеф на турската Асоциация на автодоставчиците "Тайсад". Междувременно и Румъния изразява надежди да приюти новия завод на "Фолксваген", става ясно от "Шпигел". По думите на румънския министър на търговията Щефан-Раду Опреа, с концерна от Волфсбург са подхванати нови разговори. Румъния разполагала с "много добри" технически предпоставки и няма никакъв проблем да осигури необходимата работна ръка. От самия "Фолксваген" заявиха във вторник, че темата е замразена, а турската офанзива в Сирия е довела до "преоценка на ситуацията". Говорител на концерна обяви, че окончателното решение за новия завод е отложено от Управителния съвет на дружеството. източник: dnes.dir.bg и dw.com Още за: офанзива Сирия завод Още от: България и свят



