SPICE Music Festival през 2025 г. ще се проведе на 8 и 9 август в Бургас, а организаторите вече обявиха първите шест имена от програмата на най-голямото събитие, посветено на музиката от 90-те години до днес. За пореден път за фестивала край морето ще пристигнат легендарни имена на поп и денс музиката. Това са Ник Картър от BACKSTREET BOYS, Peter Andre, LayZee aka Mr President, Whigfield, OUTLANDISH и LOFT.



Ник Картър от BACKSTREET BOYS е един от най-обичаните членове на култовата момчешка група, която завладя сърцата на милиони фенове по света. BACKSTREET BOYS са продали над 130 милиона албума и са оставили своята следа в поп музиката с емблематични песни като "I Want It That Way", "Everybody" и "As Long As You Love Me". Ще чуем някои от най-големите хитове на BACKSTREET BOYS в изпълнение на завладелия милиони сърца по света Ник Картър. При отсъствието на групата от световните сцени през 2025, Ник пристига със собствената си група за 90-минутен концерт с най-популярните песни на бандата.



Питър Андре е другата голяма изненада на SPICE Music Festival 2025. Британският актьор, който изгря през 90-те със супер хитовете "Mysterious Girl" и "Flava" успя да превземе класациите и да завладее сърцата на милиони фенове по света. Неговите хитове ще ни върнат в романтичната атмосфера на 90-те, когато всички мечтаеха за летни нощи и морски приключения.



Друг обичан от публиката изпълнител, който вече си е запазил билет за Бургас, е LayZee от емблематичните Mr President. Хитът им "Coco Jamboo" и до днес озвучава летните партита по света, а превърналата се в символ на денс музиката формация ще превземе за втори път SPICE Music Festival. LayZee вече беше тук през 2020 г, но както той самият твърди „Този път ще бъде много по-различно!

Пригответе се!“ и напомня за уникалния си стил и незабравими хитове от 90-те.



Изненадите не спират до тук. Whigfield - датската поп звезда, чието истинско име е Сани Карлсон, също се включва в програмата на SPICE Music Festival 2025. Парчето й "Saturday Night" се превърна в един от най-разпознаваемите денс химни на 90-те и й отреди титлата на истинска икона на епохата. Именно този сингъл й отреди място в книгата за рекорди на Гинес, като парче, което се е изкачило директно на първо място в британските класации още с дебюта си. Музиката на Whigfield, изпълнена с позитивизъм и ритъм, ще бъде перфектното допълнение към фестивалната атмосфера.



OUTLANDISH – дуото от Дания, което спечели сърцата на феновете с уникалното си съчетание на хип-хоп, соул и поп елементи, вече подготвят сета си за българската публика. Техният международен успех започва с "Aicha" и "Callin’ U", които се превръщат в глобални хитове благодарение на интересните текстове и оригиналния звук. OUTLANDISH ще добавят доза свежест и разнообразие към фестивала с тяхната различна и модерна интерпретация на своите хитове.



Шестото име, обявено от организаторите на фестивала, е LOFT! Популярни с парчетата си, които разтърсваха денс клубовете на 90-те, LOFT ще заредят публиката с енергични ритми и носталгични хитове. Братята Уилямс, освен с ямайския си произход, са известни с десетки хитове в танцувален стил, а парчета като "Summer Summer" и "Hold On" и до днес озвучават летните фиести. Запитани как определят стила на групата, и двамата в един глас отговарят: „Roots Rock Reggae”. Кой може да го оспори?



Тепърва предстоят още интересни имена, които ще се включат в предстоящия SPICE Music Festival – очаквайте ги и ако още не сте си осигурили билет – не чакайте! Останалите 8 изпълнители ще станат ясни през декември, а организаторите обещават още вълнуващи изненади.



Цената на двудневните билети към момента е 110 лв. и ще остане такава до обявяването на останалите имена. Така че побързайте да се сдобиете с пропуск за най-голямото лятно събитие по

Черноморието ни. Лятото на 2025 г. ще бъде незабравимо музикално преживяване за всички фенове хубавата музика.



Източник: Община Бургас