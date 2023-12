Кризата с недвижимите имоти, причинена от недостига на жилища, засяга няколко европейски страни. И една от тях е Гърция. За да противодейства на тази тенденция, гръцкото правителство се стреми да постави „стотици хиляди“ стари или затворени апартаменти на жилищния пазар в страната, съобщава Idealista.

Според София Захараки, министър на социалното сближаване и семействата, целта е „да се ползват възможно най-много стари или празни апартаменти“.

„Те са стотици хиляди, особено в Атина. Затова ще стартираме програми за субсидиране на проекти за енергийно и естетично обновяване. Тази програма ще започне през следващите месеци. Освен това ще продължим да изпълняваме различни програми за социални жилища“, отбеляза Захараки.

Говорим за увеличаване на предлагането на жилища в Гърция, за да смекчим влиянието му върху нарастващите цени, допълни тяя. Но също така се отбелязва, че високите разходи за живот и нарастващите разходи за заеми охлаждат търсенето на жилища, което някои експерти очакват да доведе до корекция на цените през следващата година.

Това движение вече се усеща в Европа, като цените на жилищата са паднали с 1,7% в еврозоната и с 1,1% в Европейския съюз през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение със същия период на миналата година, според последните данни на Евростат.

