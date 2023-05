Най-престижната литературна награда е в български ръце. Георги Господинов прибра приза "Букър" за романа си "Времеубежище".

"Утре е най-важният ден в България, моят любим ден - на кирилицата. Прекрасно е, когато празнуваме буквите и езика", каза Господинов в благодарствената си реч. "Честит празник! Честито чудо на езика! ", поздрави той на български, предава dnevnik. bg.

Победителят беше обявен на официална церемония в Лондон от председателя на журито на тазгодишното издание на отличието - носителката на "Гонкур" Лейла Слимани.

За наградата се конкурираха 6 произведения, влезли в краткия списък с номинации за отличието, сред които беше и романът на Георги Господинов "Времеубежище".

Останалите произведения от краткия списък са Boulder от Ева Балтасар, The Gospel According to the New World от Мариз Конде, Whale от Чхон Мьон-гуан, Standing Heavy от Патрик Арманд-Гбака Бреде - Гааз и Still Born от Гуадалупе Неттел.

Наградата е в размер на 50 000 британски лири и се разделя между автора и преводача на книгата - победител. Досега отличието са печелили автори като Салман Рушди, Маргарет Атууд, Казуо Ишигуро и Джулиан Барнс