Министрите на Европейския съюз приеха директива за защита на разобличителите. Тя ще позволи подаването на сигнали за нередности в сферата на финансите, здравеопазването или екологията без страх от отмъщение, предаде Франс прес. Ролята на разобличителите отново е централна тема в Съединените щати, където втори разобличител проговори във връзка с украинската афера, станала повод за разследване за импийчмънт на президента Доналд Тръмп, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА. На срещата в Люксембург министрите на правосъдието одобриха новите правила, които ще трябва в период от две години да станат част от националните законодателства на държавите членки. "Никой не би трябвало да рискува репутацията си и работата си заради това, че е разобличил незаконни действия", заяви финландската министърка на правосъдието Ана-Мая Хенриксон, чиято страна председателства Съвета на Европейския съюз. В държавите членки на Европейския съюз защитата на разобличителите досега не беше една и съща. Само десет страни, сред които Франция, Италия, Великобритания и Холандия, предлагат на разобличителите пълна юридическа защита. На ниво Европейски съюз те се ползваха със защита само в няколко сфери, най-вече тази на финансовите услуги. Отсега нататък защитата на разобличителите ще обхваща широк спектър от сфери, сред които: пазарите на обществени поръчки, финансовите услуги, прането на пари, сигурността на стоките и на транспортните услуги, ядрената сигурност, общественото здраве, защитата на потребителите и защитата на личните данни. Директивата предвижда задължително създаване на ефикасни канали за подаване на сигнали в компаниите с повече от 50 служители и в градовете с повече от десет хиляди жители. Разобличителите са насърчавани първо да използват вътрешните канали в организациите, в които работят, но няма да загубят защитата си, ако решат да прибегнат първо до външни канали. Новите правила задължават властите и компаниите да реагират на информацията, предоставена от разобличителите, и да предприемат действия в срок от три месеца. Директивата предвижда да бъдат защитавани и хората, съдействащи на разобличителите. източник: dnes.dir.bg Още за: ЕС сфера финанси Още от: България и свят



