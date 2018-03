53 са вече потвърдените жертви на пожара в търговския център в руския град Кемерово. Най-малко 20 души са в неизвестност.

Огънят в търговско-развлекателния център „Зимна вишна“ избухна вчера следобяд и обхвана 1500 квадратни метра площ на четвъртия етаж.

В социалните мрежи се появиха видеоклипове, на които се вижда как посетители на търговския център скачат от прозорците с надеждата да се спасят.

Пламъците бързо са се разпространили и се е срутила покривната конструкция в размер на 600 квадратни метра. В резултат на пожара по данни към момента са загинали 53-ма души, 40 са ранени, а 20 души все още се издирват. Много от жертвите са деца. Предполага се, че огънят е възникнал заради детска игра, но се разследва и версията за умишлен палеж.

Трима души са задържани във връзка със започналото разследване за пожара, включително и директорът на търговския център. Цяла нощ пламъците са гасени от над 300 пожарникари и над 60 единици техника.

Част от сградата вероятно ще се срути. Експлозията е станала на горен етаж, където са залите за развлечение, много от жертвите и ранените са били на кино. Сред загиналите има много деца.

#BREAKING A terrible fire in the shopping center in Russian city of #Kemerovo. Four children burned alive. People are jumping out of the windows. Video @Front_News_eu #Кемерово #Россия #Russia #Срочно pic.twitter.com/KfLmaHt7P2