Ѕългарски език вече се изучава в »станбулски€ университет

2 декември 2019 10:08 487 прочита



—нимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



—нимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos —нимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Ўестима студенти, които н€мат български корени, са се записали за обучението

ќбучение по български език като втори чужд език стартира в »станбулски€ университет от тази есен. ¬ече има шестима записани студенти, съобщиха от ћинистерството на образованието и науката. ћомчетата н€мат български корени, но искат да помогнат на страната си в разшир€ването на икономическите връзки с Ѕългари€. Ѕъдещите българисти се запознаха със заместник-министър ƒеница —ачева, ко€то беше на посещение във висшето училище. ќт не€ те получиха първите си учебници по български език и книги от български поети и писатели. «аместник-министърът разговар€ с ректора проф. ћахмуд јк. ƒвамата обсъдиха възможността да бъде разкрита специалност "Ѕългарски език и литература" в атедрата по слав€нски филологии, като иде€та се подкреп€ от ‘акултет "’уманитарни науки". Ѕеше постигната договорка в библиотеката на »станбулски€ университет да бъде разкрита и българска секци€ с литературни произведени€. "ѕредложих още да се разшир€ват хоризонтите на сътрудничеството не само в областта на българистиката, културологи€та, истори€та, но и в научните изследвани€. “ова е област, в ко€то можем да направим сериозни крачки напред", за€ви заместник-министър —ачева. “€ припомни, че —офийски€т университет наскоро спечели гол€м проект на ≈вропейската комиси€ за разкриване на ÷ентър за анализ на големи данни. "“ова е изключително модерна територи€, в ко€то се пресичат много общи интереси, особено когато става въпрос за две съседни държави. Ќаучните изследвани€ в областта на анализа на големи данни е от взаимен интерес", посочи т€. източник: dnes.dir.bg ќще за: обучение старт университет ќще от: Ѕългари€ и св€т



«апомни «а печат





¬аши€т коментар



¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар оментарите представл€ват личното мнение на техните автори. Ќикой друг, освен същите, не носи отговорност за т€хната достоверност и съдържание.

«адължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е при€тно и лесно т€хното четене. ¬ случай, че н€мате кирилица, мол€ използвайте функци€та ирилизаци€ по-долу.

оментарите тр€бва да са по темата на публикаци€та.

»зползването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и вс€какви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Ќе се допускат коментари, които пр€ко или косвено уронват престижа на Struma.com.

«абранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикаци€та и са полезни за читателите. Ќарушението, на ко€то и да е точка от горните правила ще се см€та за основание коментарът да бъде скрит. ѕри системно нарушаване на правилата достъпът на потребител€ ще бъде органичен.



оментар











¬ъведете кода от картинката