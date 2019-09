Белгийски вицепремиер и бъдещ еврокомисар е разследван за корупция

15 септември 2019 11:04 396 прочита



Белгийският вицепремиер Дидие Рейндерс, предложен за еврокомисар по правосъдието, е разследван за корупция, съобщават днес местни медии. Отбелязва се, че разследването е по сигнал на бивш служител на контраразузнаването. Според говорител на Рейндерс подателят на сигнала е известен със стремежа си да злепостави вицепремиера. Според подадения сигнал Рейндерс и негов приближен участвали в раздаване на подкупи, пране на пари и продажба на предмети със съмнителна стойност на завишени цени. Посочен е случаят с изграждането на белгийското посолство в Киншаса, където се твърди, че спечелилият поръчката за строеж е дал подкуп, за да бъде избран. Бившият разузнавач твърди, че са били получавани подкупи също от търговци на оръжие и от един от кандидатите в президентските избори в ДР Конго. Отбелязват се също съмнителни прехвърляния на недвижима собственост през кухи фирми. Медиите уточняват, че предстои прокуратурата да прецени дали да предяви обвинения на вицепремиера и министър на външните работи и на отбраната. По-рано тази седмица Рейндерс бе предложен от новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за еврокомисаря, който занапред да изготвя годишни доклади за върховенството на закона в ЕС. Рейндерс, както и всички останали кандидати за еврокомисари, ще бъде подложен през октомври на изпит пред евродепутатите. Съмнения като изнесените днес в медиите се очаква да предизвикат въпроси от страна на Европейския парламент. Европейски издания отбелязват, че в списъка на предложените за нови еврокомисари има и други кандидати, срещу които се водят разследвания, затова наричат бъдещата комисия "на презумпцията за невинност". Френският кандидат за еврокомисар Силви Гулар е проверявана по обвинения, че като евродепутат е отклонила средства за плащането на вътрешнополитическа дейност. Румънският кандидат Рована Плумб е разследвана за съпричастие в престъпна сделка с недвижими имоти. Полякът Януш Войчеховски е разследван от европейската служба за борба с измамите със средства от ЕС (ОЛАФ). Той е подозиран, че е злоупотребил като евродепутат в продължение на 10 години със средства за пътни разходи. Самата Фон дер Лайен е разследвана в Германия и се очаква през декември да бъде разпитана за сключването на договори от министерството на отбраната, което до юли ръководеше, с външни консултанти, на завишени цени и без обективни основания. източник: dnes.dir.bg Още за: сигнал участие подкупи Още от: България и свят



