2000 ядрени бойни глави са във висока степен на готовност

17 юни 2019 09:41 1008 прочита



Снимка: istock by Getty Images



Ядрените държави продължават да модернизират арсеналите си

Световните ядрени сили продължават да модернизират и да развиват ядрените си арсенали. Въпреки лекия спад на броя на ядрените бойни глави хиляди са в състояние на висока готовност. Това съобщи днес Международният институт за изследвания на мира в Стокхолм (СИПРИ). Глобално ядрените бойни глави са наброявали 13 865 в началото на годината, с 600 по-малко от началото на 2018 г., сочат данни в годишния доклад на СИПРИ, цитиран от ДПА и БТА. Това включва годните бойни глави, държани в складове или готови за демонтиране. "По наши оценки общият брой на ядрените оръжия намалява, но всички държави, притежаващи ядрени оръжия, или ги модернизират, или са обявили планове за модернизация", каза пред ДПА изследователят от СИПРИ Шанън Кайл, цитиран и от БТА. Девет държави притежават ядрени оръжия: Великобритания, Израел, Индия, Китай, Пакистан, Русия, Северна Корея, Съединените щати и Франция. "Ясно е, че ядрените оръжия остават централен елемент във военните им стратегии и доктрини за национална сигурност. Ядрените оръжия не са загубили значението си за националната сигурност", добави той. Кой колко ядрени бойни глави има Около 2000 ядрени бойни глави са поддържани във висока степен на готовност, посочи СИПРИ. САЩ и Русия - най-големите ядрени сили, притежават над 90 процента от ядрените арсенали в света. В началото на годината САЩ са имали 6185 ядрени бойни глави, а Русия - 6500. И двете страни са намалили запасите си в изпълнение на двустранния Договор за намаляване на ядрените оръжия от 2010 г., известен като Нов СТАРТ (New Start). Съкращенията засегнаха остарели бойни глави от Студената война, но темпът на съкращаване се забавя в сравнение с преди 10 години, добавя СИПРИ. И САЩ, и Русия, както и другите ядрени държави модернизират арсеналите си. Те или изпълняват, или планират програми за разработване на нови ракети и самолетни системи за пренасяне на ядрено оръжие, както и заводи за производство на ядрени оръжия. Индия и Пакистан продължават да увеличават ядрените си арсенали и може значително да ги разширят в следващите 10-15 години. Индия има между 130 и 140 ядрени бойни глави, а Пакистан - между 150 и 160, което е леко увеличение в сравнение с 2018 г. Докладът на СИПРИ се основава на официални източници, включително на правителствата на САЩ и Великобритания, които дават относително прозрачна информация за ядрените си арсенали, отбелязва ДПА. Великобритания има около 200 ядрени бойни глави, Франция - 300, Китай - 290. Арсеналът на Израел разполага с 80-90 ядрени бойни глави. Северна Корея има може би между 20 и 30, но информацията за нея е много ограничена, отбелязва СИПРИ. източник: dnes.dir.bg Още за: глави арсенали готовност Още от: България и свят



