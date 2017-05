Юноша на Пирин и талант от Кресна влязоха в ролята на манекени и показаха новите екипи на ЦСКА

Юношата на Пирин Александър Дюлгеров, Георги Китанов и младокът от Кресна Кирил Десподов позираха с новата екипировка на ЦСКА за сезон 2017-2018 година. Те участваха във фото сесия с титулярния червен екип, резервния бял и третия екип на армейците, който отново ще е черен. С тези екипи отборът на ЦСКА ще излезе в предстоящите битки по терените на България. Титулярният екип ще е червени фланелки, бели гащета и червени чорапи. Вторият екип е бели фланелки, червени гащета и бели чорапи, докато третият ще е изцяло в черно с червени вертикални линии.



