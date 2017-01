Вихрен уреди контролен мач с Пирин (Гоце Делчев)

Илиян Митрев и Илиян Панчев се включиха в заниманията на мъжкия отбор на третодивизионния ОФК Вихрен. С отбора се готви и бившият национал Илиян Мицански, който през есенния дял от първенството на първа лига игра столичния гранд Левски, предаде sportal.bg. В момента той е свободен агент и ще тренира с колегите си от Вихрен докато си намери отбор от по-висока класа в българското първенство или от чужбина. "Уговорихме се с колегата Йордан Боздански да изиграем контролен мач с Пирин Гоце Делчев на 11 февруари в Сандански. Часът на срещата ще уточним допълнително. Останалите контролни мачове са както следва - на 25 януари с Ботев Враца, на 1 февруари с Банско и на 8 февруари с Велбъжд Кюстендил. Последната контролна среща от зимната подготовка ще бъде преди старта на пролетния дял от първенството, като името на противника ще бъде уточнено до няколко дни", заявииграещият треньор Емил Тренков. М. Иванов Още за: вихрен контрола сандански Още от: Спорт



