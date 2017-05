Таекуондист от Разлог счупи кост, но спечели бронз от турнир в столицата

28 май 2017 20:42 5 коментара 1254 прочита







Веселин Жегов се прибра в Разлог с бронзов медал и гипсиран крак след участие в международен турнир по таекуон-до в София. Жегов взе бронзов медал при юношите, след турнира се озова в Пирогов, където лекарите са установили счупена кост на левия крак и са поставили гипс. Иначе състезателите на клуб по олимпийско таекуон-до Чо Елит Разлог спечелиха 10 отличия на силния международен турнир по Таекуон-до WTF в София. При жените в кат. до 62 кг. Спасиана Григорова за първо място, а при мъжете Мартин Русков също спечели финала в кат. над 80 кг. и се окичи със злато. При кадетите Елена Бицина е първа в кат. до 55 кг., а в надпреварата при юношите с бронзови медали от София си тръгват контузения Веселин Жегов, Милен Кусаров и Васил Заваринов. Шампион при децата е Йордан Гьошев кат. до 29 кг. и Добряна Коцакова. Втори остана Венелина Саева, а трети е Атанас Кацунов. Отборът бе воден от майстор Слави Рачев, който се прибра в родината, след няколко месеца в Ню Йорк. Присъствието му в залата амбицира състезателите на Чо елит, а десетте отличия са доказателство са добре свършена работа по време на тренировките в залата в Разлог. Двоен повод за празнуване имаше и треньорката Мирослава Анастасова, която почерпи за рождения си ден. Марти Кирилов Още за: Веселин Жегов медал турнир Още от: Спорт



