Стефан Апостолов свири квалификация в Шампионската лига

25 юни 2017 16:22 2 коментара 581 прочита







Международният рефер Стефан Апостолов получи първия си наряд в Европейските клубни турнири. Младият народен представител от Симитли ще бъде главен съдия на двубоя от първия предварителен кръг на Шампионската лига между Алашкерт (Арменияч) и Санта Колома (Андора). Срещата е на 27-ми юни от 19.00 часа в Ереван, предаде Sportal.bg. Апостолов бе и рефер на контролата в четвъртък в Разлог между Септември София и носителят на купата на Македония Пелистер. Македонците също имат мач в четвъртък от Лига Европа срещу полския Лех Познан. М. Максимов Още за: стефан апостолов рефер шампионска лига Още от: Спорт



Запомни За печат



2 коментара

25 юни 2017 16:31 | AruceSek 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

We offer one great different experience to move around Verona, by Segway you will save time and energy enjoying everything from a new point of view. Visit Verona on Segway.



Discover Verona from one new point of view by Segway, one easy, electric and self-balancing vehicle. Ideal for families, couples, individuals who want to enjoy a fantastic and costumed experience by working in small groups. Innovative and with a competitive staff, we aim at fascinating everyone who tries it, starting with a little training if you are new to Segway; putting you at ease and showing you everything which Verona has to offer.



Why choosing us is a profitable choice?

Why Segway?



1. Very easy to use and considered highly user-friendly, segway is an affirmed reality in each main city with millions of satisfied customers; what are you waiting? Give it a try!



2. Moreover thanks to segway we can meet all customer needs, pain and sweat will be only a remote memory, don't be worried if you m



25 юни 2017 17:55 | scorgefloulge 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

https://putevka.1cbit.net/kupitputevku/5394-goryaschie-tury-dlya-otdyha-s-rebenkom.html - горящие туры для отдыха с ребенком

https://zhenskayaodezhda. 1cbit. net/kupitodezhdu/2801-odezhda-zhenskaya-ot-proizvoditelya-roznica. html - одежда женская от производителя розница

https://loan. renthop. net/publicserviceloanforgiveness/7526-home-loan-credit-score-requirements-2012-election. html - home loan credit score requirements 2012 election

https://loan. renthop. net/carloancalculator/7517-interest-rate-on-education-loan-in-bank-of-india. html - interest rate on education loan in bank of india

https://sumki. lend-money. ru/mujskie/12151-kupit-muzhskuu-sumku-v-diskonte. html - купить мужскую сумку в дисконте

https://zhenskayaodezhda. 1cbit. net/dostavkaodezhdy/2791-rasprodazhi-zhenskoy-odezhdy-bolshih-razmerov-v-internet-magazinah. html - распродажи женской одежды бо







Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на в-к Струма.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката