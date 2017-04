Пирин ще играе в А група и през следващия сезон, орлетата без загуба у дома в първенството

Отборът на Пирин изпълни основната си цел, а именно да запази мястото си в Първа професионална лига за още един сезон. Вече и на практика и на теория орлетата остават в лигата. Това се случи след равенството 1:1 с Локомотив Горна Оряховица в мач от 29 кръг. Пирин и Локо (ГО) остават без загуба в плейофната фаза досега, а благоевградчани нямат поражение пред собствена публика в първенството през 2017-а, но загубиха най-важния мач у дома – четвъртфиналния мач с Ботев (Пд) за Купата на България. Пирин води в група B на плейофите от втората осмица с 39 точки и има аванс от две пред Берое (37). Локо (ГО) е четвърти с 27 и изостава на една от третия Нефтохимик (28). С това реми Пирин си гарантира пребиваването в елита и догодина ще това благоевградчани ще участват в елиминационната фаза за класиране в Лига Европа. Началото беше по-силно за гостите от Горна Оряховица, които бяха взели седем точки в последните три кръга. В 11-ата минута Ндонгала центрира от лявото крило на първа греда, там Рахави Кифуети изпревари Стилиян Николов и технично с петичка насочи в близката лява греда, а после защитник изчисти пред вратата.Две минути по-късно Станислав Костов направи финт срещу Мартин Желев в наказателното поле и беше фаулиран, но съдията Никола Попов не смяташе така и не даде дузпа. Ндонгала подаде на Кифуети пред наказателното поле в 17-ата минута, бившият нападател на Ботев (Пд) размина Стилиян Николов, напредна към вратата и прецизно насочи в долния десен ъгъл за 1:0 в полза на „железничарите”.„Орлетата” искаха дузпа и в 35-ата минута, за нарушение срещу Димитър Благов. Чак в 45-ата минута Пирин стигна до нещо опасно пред вратата на своя гост, но необяснимо защо Рос Дженкинс така и не стреля на 10-ина метра от вратата след чудесен пас на Костов с петичка. При продължението на атаката Костов не уцели топката в опит за удар, а острото центриране на Кощърна бе блокирано пред вратата от Мартин Кавдански с ръка и „зелените” пак искаха дузпа, която не получиха, а първата част завърши с основателни претенции на Милен Радуканов към съдиите по пътя към съблекалните.На почивката Радуканов пусна Даниел Младенов на мястото на Димитър Благов и бързо удари джакпота.Три пълни минути не бяха изминали откакто Младенов бе на терена, когато той получи пас в наказателното поле, чукна покрай вратаря Банков, той го събори и тук вече Пирин получи дузпа. Бившето крило на Левски застана зад топката и неспасяемо насочи високо вдясно под гредата.Голът донесе още повече настроение в играта на Младенов, който след час игра овладя вляво на фланга, с дрибъл тръгна към наказателното поле и мощният му удар мина на косъм над напречната греда.Иван Цветков влезе на смяна под овациите на феновете в Благоевград и имаше 20-ина минути да покаже нещо от своя арсенал. Само минута след неговото влизане Мадианга направи фаул срещу Антон Костадинов с високо вдигнат крак и Никола Попов го изгони с втори жълт картон и Локо (ГО) остана с 10 души до края. До края орлета направуха няколко опита да вземат трите точки, но не успяха да стигнат до чистл голово положение. Пирин - Локомотив (Горна Оряховица) 1:1

0:1 Кифуети (17)

1:1 Младенов (48-д) ПИРИН: Благой Макенджиев, Алексанър Башлиев, Румен Сандев, Стилиян Николов, Кристиян Костърна, Юлиан Попев, Антон Костадинов (89- Костадин Ничев), Станислав Костов, Димитър Благов (46- Даниел Младенов), Тодор Траянов (70- Иван Цветков), Рос Дженкинс М. Кирилов Още за: пирин а група сезон Още от: Спорт



