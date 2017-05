ОФК Пирин излезе в заслужена почивка

Футболистите на Пирин излязоха в лятна ваканция. От днес до средата на месец юни те ще почиват и ще имат възможността да обърнат внимание на близки и роднини. Милен Радуканов също е в творческа почивка, защото през времена на ваканцията, ще трябва да търси нови попълнения и да договаря контролни срещи за лятната подготовка. Самата подготовка все още не ясно как ще протече. Най- вероятно ще има подготвителен лагер в Банско, като по същото време ще има и контролни срещи в курортния град. В момента ръководството провежда преговори с футболистите чийто договори изтичат, както и с чужденците в отбора. Марти Кирилов Още за: ОФК Пирин почивка възможност Още от: Спорт



И как по-точно Радуканов ще договаря контроли, като още не знае къде ще е подготовката?







