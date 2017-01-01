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9 àïðèë 2017 10:12   2397 ïðî÷èòà



Âåäíàãà ñëåä êðàÿ íà ìà÷à Ïèðèí - Íåôòîõèìèê, êîéòî îðëåòàòà ñïå÷åëèõà ñ 2:1, à Èâàí Öâåòêîâ áå èçáðàí çà Èãðà÷ íà ìà÷à, äîéäîõà è çàñëóæåíèòå ïîçäðàâè è àïëîäèñìåíòè. Ïðúâ ðúêàòà íà çâåçäàòà íà Ïèðèí ñòèñíà ïðîô. Âàñèë Æå÷åâ. Áèâøèÿò øåô íà ñúäèèòå â Áúëãàðèÿ è íàñòîÿù ðåêòîð íà Êîëåæà ïî òóðèçúì â ãðàäà èçãëåäà ìà÷à èçäîêàðàí â ñïîðòåí åêèï íà Ðóñèÿ.

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