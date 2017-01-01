Âåäíàãà ñëåä êðàÿ íà ìà÷à Ïèðèí - Íåôòîõèìèê, êîéòî îðëåòàòà ñïå÷åëèõà ñ 2:1, à Èâàí Öâåòêîâ áå èçáðàí çà Èãðà÷ íà ìà÷à, äîéäîõà è çàñëóæåíèòå ïîçäðàâè è àïëîäèñìåíòè. Ïðúâ ðúêàòà íà çâåçäàòà íà Ïèðèí ñòèñíà ïðîô. Âàñèë Æå÷åâ. Áèâøèÿò øåô íà ñúäèèòå â Áúëãàðèÿ è íàñòîÿù ðåêòîð íà Êîëåæà ïî òóðèçúì â ãðàäà èçãëåäà ìà÷à èçäîêàðàí â ñïîðòåí åêèï íà Ðóñèÿ.
Ïðîôåñîð Æå÷åâ íå ñêðè åìîöèèòå ñè îò âåëèêîëåïíàòà èãðà, êîÿòî äåìîíñòðèðà Èâàí è ìó ïîæåëà îùå íÿêîëêî áóòèëêè øàìàíñêî, êîèòî ïîëó÷àâà èçáðàíèÿ çà Èãðà÷ íà ìà÷à. Ñëåä Æå÷åâ íà îïàøêàòà çà ïîçäðàâè êúì Öâåòêîâ ñå íàðåäèõà äðóãà ëåãåíäà íà Ïèðèí Ïåòúð Ìèõòàðñêè è ñòðîèòåëíèÿ áîñ Ïåòúð Áàéêóøåâ.
Ìàðòè Êèðèëîâ