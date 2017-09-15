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Дадоха възлов мач на депутата от Симитли Стефан Апостолов


14 септември 2017 18:40   635 прочита



Народният представител от Симитли Стефан Апостолов ще бъде главен съдия на един от възловите мачове в поредния кръг на Първа професионална лига. Депутатът ще свири дербото Черно море - ЦСКА- София във Варна. Срещата е в събота, 16 септември, от 20:00 часа на стадион „Тича“ във Варна. Домакинството на Левски на Септември (София) ще бъде ръководено от Ангел Баялцалиев, а Лудогорец – Ботев (Пловдив) бе поверен на Николай Йорданов. Гостуването на Пирин в Бистрица на домакините от Витоша е в ръцете на Неделчо Гаджалов.

Всички назначения за 9-ия кръг на Първа лига:

15 Сеп 2017 г. Петък 17:15 ч.

Етър – Берое

Ангел Детелинов Баялцалиев, Георги Пламенов Тодоров, Александър Ангелов Атанасов; ДАС: Петър Кирилов Костадинов, Димитър Михайлов Михайлов

15 Сеп 2017 г. Петък 20:00 ч.

Левски – Септември

Ангел Любенов Ангелов, Веселин Мишев Добриянов, Диян Христов Вълков; ДАС: Драгомир Димитров Драганов, Георги Димитров Давидов

16 Сеп 2017 г. Събота 17:45 ч.

Верея – Дунав

Георги Кънчев Димитров, Мартин Емилов Венев, Петър Велизаров Митрев; ДАС: Станислав Тошев Ставров, Станимир Лозанов Тренчев

16 Сеп 2017 г. Събота 20:00 ч.

Черно море – ЦСКА-София

Стефан Апостолов Апостолов, Георги Йорданов Дойнов, Мирослав Максимов Иванов; ДАС: Волен Валентинов Чинков, Петър Стефанов Доровски

17 Сеп 2017 г. Неделя 17:30 ч.

Витоша – Пирин

Неделчо Танчев Гаджалов, Тони Бонев Пандарски, Николай Неделчев Чакъров; ДАС: Георги Николов Кабаков, Владимир Вълков Вълков

17 Сеп 2017 г. Неделя 20:00 ч.

Локомотив Пловдив – Славия

Ивайло Иванов Стоянов, Иво Николаев Колев, Борислав Николаев Колев; ДАС: Мустафа Севди Шефкет, Петър Григоров Григоров

18 Сеп 2017 г. Понеделник 20:00 ч.

Лудогорец – Ботев

Николай Йорданов Колев, Дениз Пиринов Соколов, Павлин Цветанов Михайлов; ДАС: Станислав Георгиев Тодоров, Калоян Венелинов Кирилов

 

Марти Кирилов

Още за: стефан апостлов  депутат  мач Още от: Спорт

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