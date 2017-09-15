Народният представител от Симитли Стефан Апостолов ще бъде главен съдия на един от възловите мачове в поредния кръг на Първа професионална лига. Депутатът ще свири дербото Черно море - ЦСКА- София във Варна. Срещата е в събота, 16 септември, от 20:00 часа на стадион „Тича“ във Варна. Домакинството на Левски на Септември (София) ще бъде ръководено от Ангел Баялцалиев, а Лудогорец – Ботев (Пловдив) бе поверен на Николай Йорданов. Гостуването на Пирин в Бистрица на домакините от Витоша е в ръцете на Неделчо Гаджалов.
Всички назначения за 9-ия кръг на Първа лига:
15 Сеп 2017 г. Петък 17:15 ч.
Етър – Берое
Ангел Детелинов Баялцалиев, Георги Пламенов Тодоров, Александър Ангелов Атанасов; ДАС: Петър Кирилов Костадинов, Димитър Михайлов Михайлов
15 Сеп 2017 г. Петък 20:00 ч.
Левски – Септември
Ангел Любенов Ангелов, Веселин Мишев Добриянов, Диян Христов Вълков; ДАС: Драгомир Димитров Драганов, Георги Димитров Давидов
16 Сеп 2017 г. Събота 17:45 ч.
Верея – Дунав
Георги Кънчев Димитров, Мартин Емилов Венев, Петър Велизаров Митрев; ДАС: Станислав Тошев Ставров, Станимир Лозанов Тренчев
16 Сеп 2017 г. Събота 20:00 ч.
Черно море – ЦСКА-София
Стефан Апостолов Апостолов, Георги Йорданов Дойнов, Мирослав Максимов Иванов; ДАС: Волен Валентинов Чинков, Петър Стефанов Доровски
17 Сеп 2017 г. Неделя 17:30 ч.
Витоша – Пирин
Неделчо Танчев Гаджалов, Тони Бонев Пандарски, Николай Неделчев Чакъров; ДАС: Георги Николов Кабаков, Владимир Вълков Вълков
17 Сеп 2017 г. Неделя 20:00 ч.
Локомотив Пловдив – Славия
Ивайло Иванов Стоянов, Иво Николаев Колев, Борислав Николаев Колев; ДАС: Мустафа Севди Шефкет, Петър Григоров Григоров
18 Сеп 2017 г. Понеделник 20:00 ч.
Лудогорец – Ботев
Николай Йорданов Колев, Дениз Пиринов Соколов, Павлин Цветанов Михайлов; ДАС: Станислав Георгиев Тодоров, Калоян Венелинов Кирилов
Марти Кирилов