

Дадоха възлов мач на депутата от Симитли Стефан Апостолов

14 септември 2017 18:40 635 прочита







Народният представител от Симитли Стефан Апостолов ще бъде главен съдия на един от възловите мачове в поредния кръг на Първа професионална лига. Депутатът ще свири дербото Черно море - ЦСКА- София във Варна. Срещата е в събота, 16 септември, от 20:00 часа на стадион „Тича“ във Варна. Домакинството на Левски на Септември (София) ще бъде ръководено от Ангел Баялцалиев, а Лудогорец – Ботев (Пловдив) бе поверен на Николай Йорданов. Гостуването на Пирин в Бистрица на домакините от Витоша е в ръцете на Неделчо Гаджалов. Всички назначения за 9-ия кръг на Първа лига: 15 Сеп 2017 г. Петък 17:15 ч. Етър – Берое Ангел Детелинов Баялцалиев, Георги Пламенов Тодоров, Александър Ангелов Атанасов; ДАС: Петър Кирилов Костадинов, Димитър Михайлов Михайлов 15 Сеп 2017 г. Петък 20:00 ч. Левски – Септември Ангел Любенов Ангелов, Веселин Мишев Добриянов, Диян Христов Вълков; ДАС: Драгомир Димитров Драганов, Георги Димитров Давидов 16 Сеп 2017 г. Събота 17:45 ч. Верея – Дунав Георги Кънчев Димитров, Мартин Емилов Венев, Петър Велизаров Митрев; ДАС: Станислав Тошев Ставров, Станимир Лозанов Тренчев 16 Сеп 2017 г. Събота 20:00 ч. Черно море – ЦСКА-София Стефан Апостолов Апостолов, Георги Йорданов Дойнов, Мирослав Максимов Иванов; ДАС: Волен Валентинов Чинков, Петър Стефанов Доровски 17 Сеп 2017 г. Неделя 17:30 ч. Витоша – Пирин Неделчо Танчев Гаджалов, Тони Бонев Пандарски, Николай Неделчев Чакъров; ДАС: Георги Николов Кабаков, Владимир Вълков Вълков 17 Сеп 2017 г. Неделя 20:00 ч. Локомотив Пловдив – Славия Ивайло Иванов Стоянов, Иво Николаев Колев, Борислав Николаев Колев; ДАС: Мустафа Севди Шефкет, Петър Григоров Григоров 18 Сеп 2017 г. Понеделник 20:00 ч. Лудогорец – Ботев Николай Йорданов Колев, Дениз Пиринов Соколов, Павлин Цветанов Михайлов; ДАС: Станислав Георгиев Тодоров, Калоян Венелинов Кирилов Марти Кирилов Още за: стефан апостлов депутат мач Още от: Спорт



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