Българският Роналдо, благовградският футболист, Даниел Златков навършва 28 години днес. Рожденият си ден той празнува сред новите си приятели и съотборници в Беларус, които от сутринта един подир друг го поздравяваха за празника му. Оттук топли думи и благопожелания изпрати и приятелят му дървеният бос от Г. Делчев Веселин Камбуров, който на чист руски написа :
Veselin Kamburov: Я желаю вам моего друга, крепкого здоровья, счастья и удачи, наполненную профессионального успеха и семейной любви и очень счастливые моменты в футболе
Към тези пожелания се присъединява и екипът ни. Честит рожден ден!
Иво Кирилов