

Благоевградският футболист Д. Златков празнува рожден ден в Беларус, пръв го поздрави, на чист руски, приятелят му В. Камбуров от Г. Делчев

6 март 2017 15:47 1 коментар 716 прочита







Българският Роналдо, благовградският футболист, Даниел Златков навършва 28 години днес. Рожденият си ден той празнува сред новите си приятели и съотборници в Беларус, които от сутринта един подир друг го поздравяваха за празника му. Оттук топли думи и благопожелания изпрати и приятелят му дървеният бос от Г. Делчев Веселин Камбуров, който на чист руски написа : Veselin Kamburov: Я желаю вам моего друга, крепкого здоровья, счастья и удачи, наполненную профессионального успеха и семейной любви и очень счастливые моменты в футболе Към тези пожелания се присъединява и екипът ни. Честит рожден ден! Иво Кирилов Още за: Роналдо Даниел Златков празник Още от: Спорт



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1 коментар

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