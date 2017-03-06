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Благоевградският футболист Д. Златков празнува рожден ден в Беларус, пръв го поздрави, на чист руски, приятелят му В. Камбуров от Г. Делчев


6 март 2017 15:47  1 коментар   716 прочита



Българският Роналдо, благовградският футболист, Даниел Златков навършва 28 години днес. Рожденият си ден той празнува сред новите си приятели и съотборници в Беларус, които от сутринта един подир друг го поздравяваха за празника му. Оттук топли думи и благопожелания изпрати и приятелят му дървеният бос от Г. Делчев Веселин Камбуров, който на чист руски написа :

Veselin Kamburov: Я желаю вам моего друга, крепкого здоровья, счастья и удачи, наполненную профессионального успеха и семейной любви и очень счастливые моменты в футболе

Към тези пожелания се присъединява и екипът ни. Честит рожден ден!

Иво Кирилов

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1 коментар

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