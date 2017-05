Благоевградчанката Ралица Траянова със злато от Европейското първенство по таекуон-до ITF

Състезателката на клуб Фолкън Благоевград Ралица Траянова спечели златен медал в дисциплината самозащита на завършилото късно снощи Европейско първенство по Таекуон- до ITF в Ливърпул. Ралица се представи най-добре на коронната си дисциплина, а преди това грабна и бронз на спаринг. Нейните съотборници Фолкън Дени Велев и Никола Николов заслужиха сребърен медал на самозащита и специална техника. С титла от последния ден е Йордан Стоев на силов тест. Малко не достигна в същата дисциплина и на Амалия Колева да повтори титлата си от последните две европейски първенства. Този път тя остана втора. Никола Николов остана втори в специалната техника при мъжете, като само едно подхлъзване го лиши от заслужена европейска титла. Националният отбор на България по Таекуон-До ITF отново е трета сила в Европа. Националите ни спечелиха 42 медала на първенството на Стария континент в Ливърпул и се наредиха на трето място в комплексното класиране след Русия и Украйна. Активът на българите е 11 златни, 11 сребърни и 20 бронзови отличия. Следващото Европейско първенство през 2018-та година ще се проведе в столицата на Естония -Талин. Тази вечер с полет от Ливърпул националите кацат на летище София в 23.00 часа. М. Кирилов Още за: ралица траянова благоевград злато таекуон-до Още от: Спорт



Това злато принадлежи и на Илиан Томанов и Любомир Бакалски, не само на Ралица.

Така, че заслугите НЕ са само нейни! От кога дисциплината Самозащита награждава само един от участниците?!?!?!



