Бившият треньор на Пирин Ст. Генов пострада на мача "Левски"-ЦСКА, удариха го с твърд предмет в главата

29 април 2017



Сн. lap.bg



Сн. lap.bg Сн. lap.bg Помощник треньорът на ЦСКА Стефан Генов пострада по време на дербито на "червените" с "Левски". Специалистът беше уцелен с предмет в главата, хвърлен от "сини" привърженици. Инцидентът се случи след като Фернандо Каранга вкара за 3:0 във вратата на "Левски" в 52-та минута. От сектор "А", където са настанени привърженици на символичните домакини, полетя предмет, който удари Генов в близост до ухото, предаде bTV. Треньорът падна до резервната скамейка, а на помощ веднага му се притекоха медиците на стадиона, които му оказаха първа помощ. Специалистът се изправи сам след това, а мачът продължи. Генов е в екипа на Стамен Белчев от началото на 2017 г. Преди това той беше начело на "Пирин". С "орлетата" специалистът се раздели със скандал, след като от ръководството на тима не бяха известени за неговото напускане. М. Иванов Още за: левски цска дерби Още от: Спорт



