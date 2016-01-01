Ãðàíè÷íèòå âëàñòè íà ìåæäóíàðîäíîòî ëåòèùå „Áîðèñïîë” â Êèåâ ñàçàäúðæàëè 43-ãîäèøåí áúëãàðñêè ãðàæäàíèí, îáÿâåí çà ìåæäóíàðîäíî èçäèðâàíå îò Èíòåðïîë â íà÷àëîòî íà òîçè ìåñåö, ñúîáùè àãåíöèÿ „Óíèàí”. Íå ñå ïîñî÷âà èìåòî íà çàäúðæàíèÿ.
Óòî÷íÿâà ñå, ÷å ñïîðåä ìåæäóíàðîäíàòà çàïîâåä çà àðåñò, òîé òðÿáâà äà áúäå åêñòðàäèðàí â Áåëãèÿ, çà äà áúäå ïðèâëå÷åí ïîä îòãîâîðíîñò çà ó÷àñòèå â îðãàíèçèðàíà ïðåñòúïíà äåéíîñò, íàïàäåíèÿ, ãðàáåæè, òúðãîâèÿ ñ êðàäåíè êîëè.
Áúëãàðèíúò å ïðåäàäåí íà ïîäðàçäåëåíèå íà óêðàèíñêàòà íàöèîíàëíà ïîëèöèÿ. Òîé å áèë àðåñòóâàí â÷åðà, ñëåä êàòî å ïðèñòèãíàë ñ ïîëåò îò Ñîôèÿ.
Ïðåñòúïëåíèÿòà, çàðàäè êîèòî å èçäèðâàí, ñà èçâúðøåíè â Áåëãèÿ ïðåç 2015 è 2016 ã., ñúîáùàâà news.bg.
Îò ïðåñöåíòúðà íà ÌÂÐ çàÿâèõà, ÷å êúì ìîìåíòà íå ðàçïîëàãàò ñ èíôîðìàöèÿ ïî ñëó÷àÿ./blitz.bg