Новините на югозападна България
©ShutterstockСвалете високо кръвно без лекарства, само с тази уникална рецепта Истински герой: 10-годишно момче помогна на майка си да роди и спаси живота на брат си Тя роди здрави близначета, но въпреки това светът й се срина! Още в болницата научи най-страшната но...
 Петък, 25 АвгустФорумКлюки
   РегистрацияЗабравена парола
ОбществоКримиХайлайфПолитикаБизнесОтблизоСиня лампаБългария и святЛюбопитноРелаксСпортСмяхОбяви

Пребит и наръган брутално мъж тази нощ в София е известният бизнесмен Стоян Златния! (СНИМКА)


25 август 2017 10:11   1362 прочита



Пребитият и наръган брутално с нож тази нощ в София мъж, за който БЛИЦ съобщи, е известния бизнесмен Стоян Стоянов – Златния, съобщава БНР. Нападението е било извършено пред дома му в столичния квартал "Банишора". Стоянов е наръган 6 пъти с нож.

Сигналът в полицията е подаден от дежурния полицай в "Пирогов", където пострадалият е бил откаран. В момента той е в тежко състояние с множество рани и контузии. Стоянов стана скандално известен у нас. Има множество криминални регистрации в МВР. Преди време беше обвинен в склоняване към проституция на малолетни момичета. Преди това бизнесменът организираше и модни конкурси на различни места в страната.

Още за: побой  мъж  бизнесмен Още от: Синя лампа

Добави/гласувай в Свежо   Сподели във Фейсбук Запомни    За печат

Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар

Име



Коментар



Въведете кода от картинката

 



Реклама
   
Struma.com - Новините на югозападна БългарияБлогРекламаАбонаментКонтактиОбщи условияПоезия | Powered by FlexiCMS™
Информационна агенция STRUMA.COM - първи в новините на югозападна България. STRUMA.COM е запазена марка и като независима медия няма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименования.