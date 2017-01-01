

Пребит и наръган брутално мъж тази нощ в София е известният бизнесмен Стоян Златния! (СНИМКА)

25 август 2017 10:11 1362 прочита







Пребитият и наръган брутално с нож тази нощ в София мъж, за който БЛИЦ съобщи, е известния бизнесмен Стоян Стоянов – Златния, съобщава БНР. Нападението е било извършено пред дома му в столичния квартал "Банишора". Стоянов е наръган 6 пъти с нож. Сигналът в полицията е подаден от дежурния полицай в "Пирогов", където пострадалият е бил откаран. В момента той е в тежко състояние с множество рани и контузии. Стоянов стана скандално известен у нас. Има множество криминални регистрации в МВР. Преди време беше обвинен в склоняване към проституция на малолетни момичета. Преди това бизнесменът организираше и модни конкурси на различни места в страната. Още за: побой мъж бизнесмен Още от: Синя лампа



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