Пребитият и наръган брутално с нож тази нощ в София мъж, за който БЛИЦ съобщи, е известния бизнесмен Стоян Стоянов – Златния, съобщава БНР. Нападението е било извършено пред дома му в столичния квартал "Банишора". Стоянов е наръган 6 пъти с нож.
Сигналът в полицията е подаден от дежурния полицай в "Пирогов", където пострадалият е бил откаран. В момента той е в тежко състояние с множество рани и контузии. Стоянов стана скандално известен у нас. Има множество криминални регистрации в МВР. Преди време беше обвинен в склоняване към проституция на малолетни момичета. Преди това бизнесменът организираше и модни конкурси на различни места в страната.