Íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà Áúëãàðèÿ
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 Ïîíåäåëíèê, 24 ÀïðèëÔîðóìÊëþêè
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Èçâúíðåäíî! Ïðîêóðàòóðàòà âëåçå â ÊÅÂÐ!


24 àïðèë 2017 16:17   779 ïðî÷èòà



Ïðîêóðàòóðàòà âëåçå â Êîìèñèÿòà çà åíåðãèéíî è âîäíî ðåãóëèðàíå, íàó÷è ÁËÈÖ. Ìàãèñòðàòèòå çàïî÷íàõà ïðîöåñóàëíî-ñëåäñòâåíè äåéñòâèÿ. Íà ìÿñòî èìà è ïîëèöèÿ. Çà ìîìåíòà ïðîêóðîðèòå ùå ïðåäïðèåìàò èççåìâàíå íà äîêóìåíòè.

Ñàìî ïðåäè íÿêîëêî äíè ïðîêóðàòóðàòà ñå ïðîòèâîïîñòàâè íà ðåãóëàòîðà çà óâåëè÷àâàíå íà öåíàòà íà ãàçà, îò êîåòî ùå ñïå÷åëÿò íàé-âå÷å ìîíîïîëèñòèòå. Òîâà å âòîðàòà àêöèÿ íà äúðæàâíîòî îáâèíåíèå â ðàìêèòå íà ïîñëåäíèòå ÷àñîâå. Ïðèïîìíÿìå, ÷å ðàíî òàçè ñóòðèí blitz.bg ñúîáùè ïúðâè, ÷å ñïåöèàëèçèðàíà ïðîêóðàòóðà ïðîâåæäà îïåðàöèÿ ñðåùó îðãàíèçèðàíàòà ïðåñòúïíîñò â Ïëåâåí, êúäåòî ñå î÷àêâà äà áúäå çàäúðæàí çíàêîâèÿò ãåðîé Êàìåí Áàëáîçàíîâ-Êóêàòà. Èâàéëî ÊÐÀ×ÓÍÎÂ/blitz

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