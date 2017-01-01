Ïðîêóðàòóðàòà âëåçå â Êîìèñèÿòà çà åíåðãèéíî è âîäíî ðåãóëèðàíå, íàó÷è ÁËÈÖ. Ìàãèñòðàòèòå çàïî÷íàõà ïðîöåñóàëíî-ñëåäñòâåíè äåéñòâèÿ. Íà ìÿñòî èìà è ïîëèöèÿ. Çà ìîìåíòà ïðîêóðîðèòå ùå ïðåäïðèåìàò èççåìâàíå íà äîêóìåíòè.
Ñàìî ïðåäè íÿêîëêî äíè ïðîêóðàòóðàòà ñå ïðîòèâîïîñòàâè íà ðåãóëàòîðà çà óâåëè÷àâàíå íà öåíàòà íà ãàçà, îò êîåòî ùå ñïå÷åëÿò íàé-âå÷å ìîíîïîëèñòèòå. Òîâà å âòîðàòà àêöèÿ íà äúðæàâíîòî îáâèíåíèå â ðàìêèòå íà ïîñëåäíèòå ÷àñîâå. Ïðèïîìíÿìå, ÷å ðàíî òàçè ñóòðèí blitz.bg ñúîáùè ïúðâè, ÷å ñïåöèàëèçèðàíà ïðîêóðàòóðà ïðîâåæäà îïåðàöèÿ ñðåùó îðãàíèçèðàíàòà ïðåñòúïíîñò â Ïëåâåí, êúäåòî ñå î÷àêâà äà áúäå çàäúðæàí çíàêîâèÿò ãåðîé Êàìåí Áàëáîçàíîâ-Êóêàòà. Èâàéëî ÊÐÀ×ÓÍÎÂ/blitz