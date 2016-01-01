Ðåöåïòà çà Áúäíè âå÷åð: Ïîñòåí áîá ñúñ ñóøåíè ÷óøêè Ðåöåïòà çà Áúäíè âå÷åð: Ïîñòåí ìîðêîâåí êåêñ Carolina Herrera çà ïðåäñòîÿùèòå ñòóäåíè ìåñåöè (ÑÍÈÌÊÈ)
 ×åòâúðòúê, 22 ÄåêåìâðèÔîðóìÊëþêè
   ÐåãèñòðàöèÿÇàáðàâåíà ïàðîëà
ÎáùåñòâîÊðèìèÕàéëàéôÏîëèòèêàÁèçíåñÎòáëèçîÑèíÿ ëàìïàÁúëãàðèÿ è ñâÿòËþáîïèòíîÐåëàêñÑïîðòÑìÿõÎáÿâè

Èçâúíðåäíà íîâèíà çà Áîæî Êðàâàòà!


21 äåêåìâðè 2016 16:43   1767 ïðî÷èòà



Ñúäúò ïîñòàíîâè „äîìàøåí àðåñò”, âìåñòî „çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà”, êàêâàòî å ìÿðêàòà ìó êúì ìîìåíòà


Ñïåöèàëèçèðàíèÿò íàêàçàòåëåí ñúä ïîñòàíîâè ïî-ëåêà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå çà Áîæèäàð Êóçìàíîâ-Áîæî Êðàâàòà, ñúîáùàâà "Ôëàãìàí". Îáâèíÿåìèÿò çà ðúêîâîäñòâî íà îðãàíèçèðàíà ïðåñòúïíà ãðóïà è çà ïðèíóäà ñïðÿìî øâåäñêè ãðàæäàíèí ïîëó÷è „äîìàøåí àðåñò” âìåñòî „çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà”, êàêâàòî å ìÿðêàòà ìó êúì ìîìåíòà.

Ðåøåíèåòî íà ñúäà îáà÷å ùå áúäå ïðîòåñòèðàíî îò ïðîêóðàòóðàòà. Òàêà ïîíå äî îêîí÷àòåëíîòî ðåøåíèå íà Àïåëàòèâíèÿ ñïåöèàëèçèðàí íàêàçàòåëåí ñúä, êîåòî ùå å äðóãàòà ñåäìèöà, Êóçìàíîâ ùå ëåæè â ñîôèéñêèÿ àðåñò.

Ïðèïîìíÿìå, ÷å Áîæî Êðàâàòà áå çàìåñåí è â ñòðåëáàòà ïî Ìèòüî Î÷èòå ïðåç ëÿòîòî./blitz

Îùå çà: ñúä  ìÿðêà  ãðóïà Îùå îò: Ñèíÿ ëàìïà

Äîáàâè/ãëàñóâàé â Ñâåæî   Ñïîäåëè âúâ Ôåéñáóê Çàïîìíè    Çà ïå÷àò

Âàøèÿò êîìåíòàð

ÂÀÆÍÎ! Ïðàâèëà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàð

Èìå



Êîìåíòàð



Âúâåäåòå êîäà îò êàðòèíêàòà

 



 5941
 3600
 3568
 3503
 2542
 2377
 2170
 1935
 1773
 1601
 21
 7
 5
 4
 3
 2
 2
 2
 2
 2
Ðåêëàìà
   
Struma.com - Íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà ÁúëãàðèÿÁëîãÐåêëàìàÀáîíàìåíòÊîíòàêòèÎáùè óñëîâèÿÏîåçèÿ | Powered by FlexiCMS™
Èíôîðìàöèîííà àãåíöèÿ STRUMA.COM - ïúðâè â íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà Áúëãàðèÿ. STRUMA.COM å çàïàçåíà ìàðêà è êàòî íåçàâèñèìà ìåäèÿ íÿìà íèêàêâà âðúçêà ñ äðóãè ïå÷àòíè è åëåêòðîííè ìåäèè ñúñ ñúùîòî èëè ïîäîáíè íàèìåíîâàíèÿ.