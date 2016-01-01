Ñïåöèàëèçèðàíèÿò íàêàçàòåëåí ñúä ïîñòàíîâè ïî-ëåêà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå çà Áîæèäàð Êóçìàíîâ-Áîæî Êðàâàòà, ñúîáùàâà "Ôëàãìàí". Îáâèíÿåìèÿò çà ðúêîâîäñòâî íà îðãàíèçèðàíà ïðåñòúïíà ãðóïà è çà ïðèíóäà ñïðÿìî øâåäñêè ãðàæäàíèí ïîëó÷è „äîìàøåí àðåñò” âìåñòî „çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà”, êàêâàòî å ìÿðêàòà ìó êúì ìîìåíòà.
Ðåøåíèåòî íà ñúäà îáà÷å ùå áúäå ïðîòåñòèðàíî îò ïðîêóðàòóðàòà. Òàêà ïîíå äî îêîí÷àòåëíîòî ðåøåíèå íà Àïåëàòèâíèÿ ñïåöèàëèçèðàí íàêàçàòåëåí ñúä, êîåòî ùå å äðóãàòà ñåäìèöà, Êóçìàíîâ ùå ëåæè â ñîôèéñêèÿ àðåñò.
Ïðèïîìíÿìå, ÷å Áîæî Êðàâàòà áå çàìåñåí è â ñòðåëáàòà ïî Ìèòüî Î÷èòå ïðåç ëÿòîòî./blitz