17-ãîäèøíàòà Äàíèåëà Êàâàëäæèåâà îò Ïëîâäèâ íå å îòâëå÷åíà. Ìîìè÷åòî ñå êðèå îò ïðèÿòåëÿ ñè - 30-ãîäèøíèÿò Çàïðÿí Ñòîÿíîâ, íàó÷è ÁËÈÖ îò ðàçñëåäâàùè.
Çàïðÿí áåøå îáÿâèë äåâîéêàòà çà îòâëå÷åíà è äîðè ðàçêàçà êàê âèäÿë íåïîçíàòè ìîì÷åòà äà ÿ âêàðâàò â êîëà è èç÷åçíàëè â íåèçâåñòíà ïîñîêà.
Ðàçñëåäâàùèòå ñà óñòàíîâèëè, ÷å Äàíèåëà å æèâà è çäðàâà è íå æåëàå äà ñå ïîÿâÿâà â ïóáëè÷íîòî ïðîñòðàíñòâî, çàùîòî îêîëî ñëó÷àÿ ñå ðàçøóìÿëî ïðåêàëåíî ìíîãî. Îñâåí òîâà òÿ íå èñêàëà äà âèæäà Çàïðÿí.
Â÷åðà òîé áå àðåñòóâàí çàðàäè òîâà, ÷å å äúðæàë íàñèëà â êâàðòèðàòà ñè â Ïëîâäèâ è âðúçâàë ñúñ ñèíäæèð çà ëåãëîòî äðóãî, 17-ãîäèøíî ìîìè÷å. Òî èçáÿãàëî è óñïÿëî äà ïîäàäå ñèãíàë â ïîëèöèÿòà.
Ïðîâåðÿâàò ñå âåðñèè äàëè ìúæúò íå å ïîñÿãàë ôèçè÷åñêè íà ìîìè÷åòàòà èëè äàëè íå å áèë òåõåí ñâîäíèê. Âúïðîñíàòà Äàíèåëà áèëà ïðîáëåìíî äåòå, áÿãàëà ìíîãîêðàòíî îò ñîöèàëíèÿ äîì, â êîéòî æèâååëà è áèëà îáÿâåíà çà èçäèðâàíå ïðåäè ïîâå÷å îò äâà ìåñåöà.