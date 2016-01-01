Ïúëíåí ñëàäêèø ñ âàôëè÷êè Äíåñ íå äàâàéòå íèùî íàçàåì è íå èçíàñÿéòå íèùî îò êúùàòà! Åòî çàùî Âèæòå Ïðåñëàâà íà 15 ãîäèíè! Ðàçëè÷íà ëè å äíåñ?
 Ïåòúê, 03 ÔåâðóàðèÔîðóìÊëþêè
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ÎáùåñòâîÊðèìèÕàéëàéôÏîëèòèêàÁèçíåñÎòáëèçîÑèíÿ ëàìïàÁúëãàðèÿ è ñâÿòËþáîïèòíîÐåëàêñÑïîðòÑìÿõÎáÿâè

Èç÷åçíàëàòà Äàíèåëà íå å îòâëå÷åíà, à...


3 ôåâðóàðè 2017 12:34   1011 ïðî÷èòà



17-ãîäèøíîòî ìîìè÷å ñå å êðèåëî îò Çàïðÿí


17-ãîäèøíàòà Äàíèåëà Êàâàëäæèåâà îò Ïëîâäèâ íå å îòâëå÷åíà. Ìîìè÷åòî ñå êðèå îò ïðèÿòåëÿ ñè - 30-ãîäèøíèÿò Çàïðÿí Ñòîÿíîâ, íàó÷è ÁËÈÖ îò ðàçñëåäâàùè.

Çàïðÿí áåøå îáÿâèë äåâîéêàòà çà îòâëå÷åíà è äîðè ðàçêàçà êàê âèäÿë íåïîçíàòè ìîì÷åòà äà ÿ âêàðâàò â êîëà è èç÷åçíàëè â íåèçâåñòíà ïîñîêà.

Ðàçñëåäâàùèòå ñà óñòàíîâèëè, ÷å Äàíèåëà å æèâà è çäðàâà è íå æåëàå äà ñå ïîÿâÿâà â ïóáëè÷íîòî ïðîñòðàíñòâî, çàùîòî îêîëî ñëó÷àÿ ñå ðàçøóìÿëî ïðåêàëåíî ìíîãî. Îñâåí òîâà òÿ íå èñêàëà äà âèæäà Çàïðÿí.

Â÷åðà òîé áå àðåñòóâàí çàðàäè òîâà, ÷å å äúðæàë íàñèëà â êâàðòèðàòà ñè â Ïëîâäèâ è âðúçâàë ñúñ ñèíäæèð çà ëåãëîòî äðóãî, 17-ãîäèøíî ìîìè÷å. Òî èçáÿãàëî è óñïÿëî äà ïîäàäå ñèãíàë â ïîëèöèÿòà.

Ïðîâåðÿâàò ñå âåðñèè äàëè ìúæúò íå å ïîñÿãàë ôèçè÷åñêè íà ìîìè÷åòàòà èëè äàëè íå å áèë òåõåí ñâîäíèê. Âúïðîñíàòà Äàíèåëà áèëà ïðîáëåìíî äåòå, áÿãàëà ìíîãîêðàòíî îò ñîöèàëíèÿ äîì, â êîéòî æèâååëà è áèëà îáÿâåíà çà èçäèðâàíå ïðåäè ïîâå÷å îò äâà ìåñåöà.

Îùå çà: Äàíèåëà  èç÷åçâàíå  ïðèÿòåë Îùå îò: Ñèíÿ ëàìïà

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