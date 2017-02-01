Òå ñà äîêàçàòåëñòâî, ÷å âñÿêà æåíà ìîæå äà áúäå ïåðôåêòíèÿò ìîäåë çà áåëüî Ëåêî è èêîíîìè÷íî ïðåäëîæåíèå â äåëíè÷íèòå äíè: ßéöà ñúñ ñèðåíå ïî òðàêèéñêè Ñâàòáåíèòå îáóâêè íà Manolo Blahnik
 Ïåòúê, 03 ÔåâðóàðèÔîðóìÊëþêè
   ÐåãèñòðàöèÿÇàáðàâåíà ïàðîëà
ÎáùåñòâîÊðèìèÕàéëàéôÏîëèòèêàÁèçíåñÎòáëèçîÑèíÿ ëàìïàÁúëãàðèÿ è ñâÿòËþáîïèòíîÐåëàêñÑïîðòÑìÿõÎáÿâè

Äîæèâîòåí çàòâîð ãðîçè ðîìêàòà Äîíêà, óáèëà áàáà Èâàíêà îò Äúëáîê èçâîð


2 ôåâðóàðè 2017 11:23   717 ïðî÷èòà



Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà-Ïëîâäèâ ïîâäèãíà îáâèíåíèÿ çà óáèéñòâîòî íà 84-ãîäèøíàòà æåíà îò ñåëî Äúëáîê èçâîð. Ñëåä ïðîâåæäàíå íà àêòèâíè îïåðàòèâíî-èçäèðâàòåëíè ìåðîïðèÿòèÿ, ñôîðìèðàíèÿò ðàçñëåäâàù åêèï, âêëþ÷âàù íàáëþäàâàù ïðîêóðîð, ðàçñëåäâàùè ïîëèöàè è êðèìèíàëèñòè îò ÎÄ íà ÌÂÐ – Ïëîâäèâ, óñòàíîâè ÷å èçâúðøèòåë íà óáèéñòâîòî íà 84-ãîäèøíàòà æåíà å Äîíêà Ïåòêîâà, íà 37 ã.

Êàêòî ÁËÈÖ ïúðâè ñúîáùè, æåñòîêîòî óáèéñòâî áå èçâúðøåíî â÷åðà ñóòðèíòà. Ðîìêàòà ïîèñêàëà îò 85-ãîäèøíàòà ñòàðèöà ïàðè, íî òÿ é îòêàçàëà. Ïîñëåäâàë ñêàíäàë ìåæäó äâåòå æåíè, è ñëåä êàòî ñòàðèöàòà ñå ðàçâèêàëà, ðîìêàòà èçïàäíàëà â ïàíèêà è çàïî÷íàëà äà ÿ äóøè è ÿ óìúðòâèëà.

Âúïðåêè ÷å ñå óêðèâàëà, Äîíêà å áèëà çàäúðæàíà íÿêîëêî ÷àñà ñëåä èçâúðøâàíå íà ïðåñòúïëåíèåòî è ñíîùè å áèëà ïðèâëå÷åíà êúì íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò çà òîâà, ÷å íà 01.02.2017 ã., ïðè óñëîâèÿòà íà îïàñåí ðåöèäèâ, óìèøëåíî å óìúðòâèëà äðóãèãî – 84-ãîäèíàòà Èâàíêà Êóêîâà – ïðåñòúïëåíèå ïî ÷ë. 116, àë.1, ò.12, âð. ÷ë. 115, âð. ÷ë. 29 îò ÍÊ. Â êà÷åñòâîòî ñè íà îáâèíÿåìà òÿ å ïðèçíàë çà èçâúðøåíîòî.

Äîíêà å îñúæäàíà îáùî 6 ïúòè /ïðåäèìíî çà ïðåñòúïëåíèÿ ïðîòèâ ñîáñòâåíîñòòà/, êàòî îò 2005 ã. å èçòúðïÿâàëà è íàêàçàíèå îò 7 ãîäèíè ëèøàâàíå îò ñâîáîäà çà ãðàáåæ, èçâúðøåí ïðè ñõîäíè íà íàñòîÿùèÿ ñëó÷àé îáñòîÿòåëñòâà, ïðè êîéòî ïîñòðàäàëàòà å îöåëÿëà.

Îáâèíÿåìàòà å çàäúðæàíà çà ñðîê îò 72 ÷àñà ñ ïîñòàíîâëåíèå íà íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð, êàòî ïðåäñòîè äà áúäå ïîèñêàíî îò Îêðúæåí ñúä – Ïëîâäèâ âçåìàíå ñïðÿìî íåÿ íà íàé-òåæêàòà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå „çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà”.

Ïðåäâèäåíîòî îò çàêîíà íàêàçàíèå çà ïðåñòúïëåíèåòî, â êîåòî å îáâèíåíà, å ëèøàâàíå îò ñâîáîäà îò 15 äî 20 ãîäèíè, äîæèâîòåí çàòâîð èëè äîæèâîòåí çàòâîð áåç çàìÿíà.

Ðàçñëåäâàíåòî ïðîäúëæàâà./blitz

Îùå çà: îáâèíåíèÿ  óáèéñòâî  ñåëî Îùå îò: Ñèíÿ ëàìïà

Äîáàâè/ãëàñóâàé â Ñâåæî   Ñïîäåëè âúâ Ôåéñáóê Çàïîìíè    Çà ïå÷àò

Âàøèÿò êîìåíòàð

ÂÀÆÍÎ! Ïðàâèëà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàð

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