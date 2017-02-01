Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà-Ïëîâäèâ ïîâäèãíà îáâèíåíèÿ çà óáèéñòâîòî íà 84-ãîäèøíàòà æåíà îò ñåëî Äúëáîê èçâîð. Ñëåä ïðîâåæäàíå íà àêòèâíè îïåðàòèâíî-èçäèðâàòåëíè ìåðîïðèÿòèÿ, ñôîðìèðàíèÿò ðàçñëåäâàù åêèï, âêëþ÷âàù íàáëþäàâàù ïðîêóðîð, ðàçñëåäâàùè ïîëèöàè è êðèìèíàëèñòè îò ÎÄ íà ÌÂÐ – Ïëîâäèâ, óñòàíîâè ÷å èçâúðøèòåë íà óáèéñòâîòî íà 84-ãîäèøíàòà æåíà å Äîíêà Ïåòêîâà, íà 37 ã.
Êàêòî ÁËÈÖ ïúðâè ñúîáùè, æåñòîêîòî óáèéñòâî áå èçâúðøåíî â÷åðà ñóòðèíòà. Ðîìêàòà ïîèñêàëà îò 85-ãîäèøíàòà ñòàðèöà ïàðè, íî òÿ é îòêàçàëà. Ïîñëåäâàë ñêàíäàë ìåæäó äâåòå æåíè, è ñëåä êàòî ñòàðèöàòà ñå ðàçâèêàëà, ðîìêàòà èçïàäíàëà â ïàíèêà è çàïî÷íàëà äà ÿ äóøè è ÿ óìúðòâèëà.
Âúïðåêè ÷å ñå óêðèâàëà, Äîíêà å áèëà çàäúðæàíà íÿêîëêî ÷àñà ñëåä èçâúðøâàíå íà ïðåñòúïëåíèåòî è ñíîùè å áèëà ïðèâëå÷åíà êúì íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò çà òîâà, ÷å íà 01.02.2017 ã., ïðè óñëîâèÿòà íà îïàñåí ðåöèäèâ, óìèøëåíî å óìúðòâèëà äðóãèãî – 84-ãîäèíàòà Èâàíêà Êóêîâà – ïðåñòúïëåíèå ïî ÷ë. 116, àë.1, ò.12, âð. ÷ë. 115, âð. ÷ë. 29 îò ÍÊ. Â êà÷åñòâîòî ñè íà îáâèíÿåìà òÿ å ïðèçíàë çà èçâúðøåíîòî.
Äîíêà å îñúæäàíà îáùî 6 ïúòè /ïðåäèìíî çà ïðåñòúïëåíèÿ ïðîòèâ ñîáñòâåíîñòòà/, êàòî îò 2005 ã. å èçòúðïÿâàëà è íàêàçàíèå îò 7 ãîäèíè ëèøàâàíå îò ñâîáîäà çà ãðàáåæ, èçâúðøåí ïðè ñõîäíè íà íàñòîÿùèÿ ñëó÷àé îáñòîÿòåëñòâà, ïðè êîéòî ïîñòðàäàëàòà å îöåëÿëà.
Îáâèíÿåìàòà å çàäúðæàíà çà ñðîê îò 72 ÷àñà ñ ïîñòàíîâëåíèå íà íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð, êàòî ïðåäñòîè äà áúäå ïîèñêàíî îò Îêðúæåí ñúä – Ïëîâäèâ âçåìàíå ñïðÿìî íåÿ íà íàé-òåæêàòà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå „çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà”.
Ïðåäâèäåíîòî îò çàêîíà íàêàçàíèå çà ïðåñòúïëåíèåòî, â êîåòî å îáâèíåíà, å ëèøàâàíå îò ñâîáîäà îò 15 äî 20 ãîäèíè, äîæèâîòåí çàòâîð èëè äîæèâîòåí çàòâîð áåç çàìÿíà.
Ðàçñëåäâàíåòî ïðîäúëæàâà./blitz