Българин, осъден преди няколко месеца в Кънектикът, може да се окаже в центъра на мащабна схема за борсови измами. Според съдебните документи 45-годишният Кристиян Нигосян, който се подвизавал под няколко самоличности, се признал за виновен в схема за измами, при която присвоил 4,4 милиона долара, предаде bg-voice.com.

Четенето на присъдата на Нигосян обаче е задържано, докато ФБР и данъчните власти разследват участието на българина в далеч по-мащабна схема за борсови измами в цялата страна, известна като "pump up and dump". В тази схеми борсовите посредници като Нигосян купуват акции в нищо неструващи компания, често тяхна собственост, и след това надуват цената им (pump up) чрез фиктивни търговски сделки, фалшиви търговски прессъобщения и други измамни похвати. Поскъпналите акции те продават на свои клиенти (dump), които не подозират за измамата, а печалбата остава за тях. Когато клиентите установят, че компаниите, в които са инвестирали, нямат никаква стойност, те губят парите си.

Именно в такава схема е участвал и Кристиян Нигосян от 2011 до 2015 година, сочат съдебните документи. Той се е признал за виновен, че не е платил и близо 1,5 милиона долара данъци върху измамно придобитите пари. Той може да получи до 25 години затвор за двете обвинения. Парите от измамната схема обаче отишли не в негови сметки, а на името на адвоката Кори Бринсън, който сега също е подсъдим и се призна за виновен. Заради предишни измами българинът имал забрана за търговия с ценни книжа. Ето защо му трябвала помощта на друг. Това бил адвокатът Бринсън.

Българинът му казал, че не можел да си отвори банкова сметка в Ню Йорк, защото имал запор, и предложил на Бринсън 5% от всички постъпления, които ще минат през адвокатската му кантора. Той получил общо около 200 хиляди долара от схемата. Адвокат Бринсън признал пред прокурорите, че бил наясно, че поне 3 милиона от парите, минали през неговите сметки, са били на измамени инвеститори. /blitz.bg