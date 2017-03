"Ѕългари€ е на погрешен курс, курсът тр€бва да се промени. «аради това реших да участвам лично. «ащо в листата на Ѕ—ѕ? «ащото процент, процент и половина е говорилн€ в “¬ студио. —амо големите батальони решават сражени€та. —м€там, че само като €сно дефинираме проблемите, като ги осъзнаем, може да имаме н€каква обща представа накъде ще вървим". “ова каза журналистът “ома “омов, водач на листата на Ѕ—ѕ от √ражданската квота за Ѕлагоевград, при откриването на кампани€та в ср€да вечер в препълнената зала на ƒраматичен театър „Ќикола ¬апцаров“.

„¬ойната не се печели с разговори по кръчмите, а с големите батальони, които сте ¬ие. ¬ Ѕългари€ мощните политически сили се родиха в недрата на организираната престъпност, за€ви “омов. “ой посочи, че не повече от 200 семейства контролират цели€ духовен, политически и социален живот на страната, като контролират и медиите. ¬ъв връзка с усложнената политическа обстановка в јмерика и ≈вропейски€ съюз, “омов за€ви, че след Ѕрекзит и след “ръмп всичко се „тресе” и се разпада.

„÷ентърът може и да не издържи. ƒо кра€ на годината континентът може да смени началниците ни. —ледващите 20 години до сърцето на јфрика стотици и милиони хора поради сушата и войните ще тръгнат на север. ѕредстои много сложно бъдеще”, коментира той. “омов за€ви, че е твърдо за ≈вропейски€ съюз и една достойна рол€ на Ѕългари€ в европейската цивилизаци€. "“р€бва да признаем, че светът се промен€ – между мир и война, и Ѕългари€ не може да бъде безмозъчна пионка”.

≈то ц€лата реч на “ома “омов

ѕри€тели,

—нощи, докато си подготв€х словото за пред вас, се сетих за едно важно изречение от „¬ойна и мир“ на граф “олстой, когато –уси€, поражение след поражение отстъпва чак до ћосква и пред Ѕородино се изправ€ пред армадата на непобедими€ Ќаполеон: „—ражението печели този, който най-силно иска да победи!“

ўе започна с едно признание. ќткакто поех отговорността да вл€за в политиката, имам чувството че съм отворил прозореца и съм скочил от 25-и€ етаж, с €сното съзнание, че вече никога н€ма да мога да се върна там, където б€х.

¬инаги съм см€тал, че животът е частно занимание, въпреки, че мо€т премина пред очите ви, интензивно пазех независимостта си. јз съм журналист и такъв ще продължавам да бъда, безпартиен съм и такъв ще продължавам да бъда и това, което сега прав€ е кратък, личен поход в политиката.

Ѕългари€ е на погрешен курс, курсът тр€бва да се промени. Ќе може след десет години в ≈вропейски€ съюз да бъдем последни по всичко. Ќе тр€бва да се допуска повече Ѕойко Ѕорисов до кормилото на държавата. «аради това реших да участвам лично. «ащо в листата на Ѕ—ѕ? «ащото процент, процент и половина е говорилн€ в “¬ студио. —амо големите батальони решават сражени€та.

—м€там, че само като €сно дефинираме проблемите, като ги осъзнаем, може да имаме н€каква обща представа накъде ще вървим.

ѕърво корупци€та.

орупци€та е фундаментален проблем не само на т.нар. "демократичен", но и на цели€ "останал" св€т. Ќ€кои наричат това €вление "мафи€", но мафи€та е процес, който западната демокраци€ извърв€ва в продължение на десетки години.

¬ началото купува отделни политици, за да се стигне до момента, когато самата държава се превръща в мафи€ чрез подчин€ването на партийните елити от самата олигархи€. Ќещо повече - партийните елити като посредници в общуването между олигархи€та, чиито продукт са те, и "народа", всъщност завършват ц€лостната картина на съвременното срастване между държава и мафи€. »нституционализираната мафи€, слага под свой контрол, под сво€ протекци€ и прибира сво€ д€л в печалбата във всички сектори на икономиката - фармаци€, търгови€ с оръжие, проституци€, строителство, проблемите с боклука, търгови€та на стоки, енергетика и всичко останало.

¬ Ѕългари€ политически сили се родиха в недрата на организираната престъпност и реваншисти от обслужващи€ персонал на бившата "червена аристокраци€".

Ѕедността.

≈дната десета на едини€ процент срещу всички останали на планетата. ¬ английски€ език има израз The powers that be, невидимата власт, силите, които дърпат конците на всичко. ¬ Ѕългари€ го наричаме задкулисие, но то не е толкова невидимо. Ќе повече от 200 семейства контролират цели€ духовен, икономически, политически и социален живот на наци€та. “ова е алчно, арогантно малцинство, което души обществото ни и тр€бва да бъде обуздано.

≈вропейски€т съюз.

—лед Ѕрекзит, след “ръмп, всичко се тресе, всичко се разпада.÷ентърът може да не издържи. ƒо кра€ на годината континента може да смени началниците ни. “огава какво правим?

¬ следващите десет-двайсет години от јфганистан през —ири€ и »рак, ≈тиопи€, чак до сърцето на јфрика, десетки, може би стотици милиони поради войни и климатични проблеми ще тръгнат кам нас. ак ще ги спрем?

ѕример- в ёжен —удан и много други райони на јфрика има глад. ќбединените нации искат 4,5 милиарда долара за да решават този проблем, а имат само 90. » образно казано, вместо 100 долара отпускат по 2 на гладуващите. ¬ —ири€ гражданската война започна защото пет поредни години имаше суша, 85 на сто от добитъка на сел€ните измр€ и те нахлуха в градовете.Ѕежанците са неизбежни. ћного е хубаво да сме осем милиона, но какво ще кажете за едно съвсем веро€тно бъдеще, примерно към средата на века, 50 милионна Ѕългари€.

» как ще се развиваме в бъдеще – като българи ли или като н€какво малцинство на собствените ни земи?

јдмирации за орнели€ Ќинова, че реагира остро срещу Ћопез и ёнкер, но тези откровени€ имат и продължение - все пак Ѕългари€ е исторически€т субект на ц€лата слав€нско-православна цивилизаци€, с официална истори€ поне от 1350 години, за които повечето държави в ≈вропа могат само да мечта€т.

ѕодчертавам, аз съм твърдо за ≈вропейски съюз и достойна рол€ на Ѕългари€ в европейската цивилизаци€.

Ќј“ќ.

ƒжордж енън, най-велики€т американски дипломат на 20-ти век и автор на стратеги€та за сдържането, за€ви, че решението за придвижването на Ќј“ќ на изток, взето от фамили€та Ѕуш, ƒик „ени, Ѕил линтън е трагическа грешка на американската външна политика. “рагическа грешка!

ѕротив съм дрънкането на оръжие в предгради€та на ѕетербург, флотили€та в „ерно море /ако си размен€т един залп само, един залп!, руски и американски мор€ци, какво става като последстви€ в Ѕългари€?/

ѕреди години водех български екип от трима души за първи път на американски€ самолетоносач „ƒжордж ¬ашингтон“ и знам какво значи проекци€ на силата – 80 самолета лет€ха денонощно, €дрено оръжие на борда.

ƒа, съюз със —ъединените щати, но с €сното съзнание, че света се промен€ и балансираме върху неверо€тно остър бръснач между мира и войната. » не тр€бва да сме безмозъчни пионки.

ѕреди дни, в сво€та кампани€ за президент на ‘ранци€, кандидатът ћакрон директно за€ви, че френски€т колониализъм е престъпление срещу човечеството. ѕреди години аз също в€рвах, че американците ще донесат свобода и демокраци€ в »рак, снимал съм в ербала и Ќаджав, но сега вече е €сно, че тази война бе започната под фалшив, измислен претекст, €вна лъжа, донесе неизброими беди на хората там и истори€та неизбежно ще определи ƒжордж Ѕуш и “они Ѕлеър като военни престъпници.

„ƒа живееш, значи да се бориш! –обът за свобода, а свободни€т за съвършенство.“ – яне —андански

¬ъпросът е как?

«а 27 години чужди интереси и непомерна алчност раздържавиха държавата, разсипаха индустри€та, €дрената енергетика, здравеопазването и най-вече образованието, знанието, просвещението.

27 години подмен€т българската истори€, пришиват на нашите предци думи, които те никога не са казвали нито писали и вилне€т в олтара на народната памет с едната подла цел – да изчегъртат от живота и от времето български€ дух, българската душа, за да владе€т над невежа, безпаметна, безволева маса. » на никого не му пука, че на училищни€ балкон в ћелник днес расте една бреза, вместо да се вее българското знаме.

„јз разбирам света единствено като поле за културно съревнование между народите“, казва √оце ƒелчев.

олко години нашите политици ще повтар€т от нас нищо не зависи, мониторинг, каквото кажат началниците!

олко години ще ни внушават, че сме незначителни, нищожни, жалки, за да свикнем с това, да го приемем и да ни хареса.

ƒържавите, скъпи при€тели, са като хората. ƒокато си повтар€ш, че си малък, ще бъдеш жалък, докато си повтар€ш, че от мен нищо не зависи, ще зависиш от н€кой друг.

ѕроизхождам от стар възрожденски род „алъкови от град ¬оден, ≈гейска ћакедони€. “ръпко „алъка е бил вли€телен христи€нин в началото на 19 век в региона, а негови€т син —то€н -лекар, учител, превел ѕасхалното евангелие на български език, за да могат българите от ≈гейска ћакедони€ да слушат божието слово на сво€ роден език, а не на гръцки.

ѕоколение след поколение моите прадеди са били учители.≈дин от т€х е √еорги андиларов /1883-1887 г./, който е съдействал за създаването на над 35 училища на територи€та на ц€ла ћакедони€. “ой е и най-дългогодишни€т директор на —олунската мъжка гимнази€ „—вети ирил и ћетодий“ в годините, когато в не€ се обучава ц€ла пле€да от дейци на българското национално-освободително движение в ћакедони€, сред които са √оце ƒелчев, ƒаме √руев и √ьорче ѕетров.

“ака че, връщам се към корените си.

«нам, че днес политическото поприще не е престижно. ¬ личен план към мен се изливат клевети, неистини и манипулации с миналото на близките ми хора.

Ќ€ма от какво да се срамувам, имам смелостта да се бор€ за убеждени€та си и за каузите, които защитавам.

ј убеждени€та са ми като на Ѕърни —андърс, за когото гласуваха 13 милиона млади американци, Ќоам „омски, Ўимон ѕерес, ‘рансоа ћитеран, ќливър —тоун, јмос ќз. » на при€тел€ ми, доктор ѕетър ƒертлиев. » български€ евреин ¬иктор Ўемтов, който бе министър в кабинетите на √олда ћеир и »цхак –абин, воюва за независимостта на страната си, а след това построи болници с десет хил€ди легла.

÷ели€т ми живот мина пред очите на две поколени€ българи- филми, репортажи, коментари, думи и образи.

«аедно с ƒимитри »ванов и оператора Ќикола “одоров вдигнахме кръста на църквата на лел€ ¬анга. ¬ечерта пророчицата каза:“ ръста е крив!“р€бва да се оправи.“» го оправихме.

— “ончо ∆ечев правихме „—трастите български-Ѕългарски€т ¬еликден“ в ÷ариград.

ƒокато снимаш ти просто работиш и вече си насочил поглед към следващи€ проект. Ќо сега знам, че съм бил истински щастлив да работ€ с тези хора.

Ѕлез ѕаскал, френски€т мислител има една мисъл: „∆ивот, на който не направиш равносметка, не си струва да бъде жив€н“.

Ѕлагоевградска област. ’айде да започнем с проблемите:

26-то м€сто по средна брутна заплата в страната, обществени€т сектор 835, частни€т - 622 лева.

—оциална, професионална безпътица, липса на перспектива за повечето от хората, нарастваща емиграци€, цели села, райони се дигат и заминават.

Ќад 20000 са неработещите, над 16% са под прага на бедност.

Ќе достигат специалисти с необходимата квалификаци€, работници за високотехнологично производство, особено! Ћипсва иновационна култура. ѕредприемачески умени€. Ќад 60 на сто от свободните и регистрирани безработни н€мат подход€ща образователна професионална подготовка.

» вижте! ”своени са едва 633 лева на човек европейски средства за развитие на производството.

»зтънена и неотговар€ща на потребностите е връзката на образованието, университетите с производствената специализаци€ и структура в областта.

»кономиката ни, 93% от фирмите са до 9 човека и предимно търговски.

Ќиска производителност! Ќиска технологична въоръженост! Ѕрутни€т вътрешен продукт на едно лице е малко над 7000 лева , при 25000 лева за —офи€.

Ѕившите държавни заводи са се превърнали предимно в малки и средни предпри€ти€, в които работ€т максимум отт 10 до 50 човека – и това са под 6% от всички фирми. «начителна част от населението, около 8000 души по данни на областната управа, работ€т в наколкостотинте гръцки фирми от текстилната и шивашка промишленост.

Ќаблюдава се намал€ващ интерес от преки чуждестранни инвестиции. «а 10 години по-малко от 60 милиона евро.

—илен е дебалансът в икономическото развитие. Ќ€кои общини по безработица и доходи са сред най-изостаналите в страната.

»ма стратегии за развитие на Ѕлагоевградска област / по 200 страници текст, красиви графики/, но необезпечени ресурсно и законодателно.

ъде са капиталите, наши, чужди? «а високо технологични производства, клъстери,технопаркове, индустриални логистични центрове, които са заложени в стратегиите за развитие?

Ќепостигнато преструктуриране на селското стопанство с намиране на алтернативни култури, които да замест€т основни€ поминък свързан с отглеждането на ориенталски€ тютюн.

Ќедостатъчно развитие на биоземеделието, животновъдството и преработвателната хранително вкусова промишленост.

¬л€зохме във век, в който всеки грам вода ще се измерва с цената на златото.

40% от минералните извори на страната са в нашата област.

¬ разговор с Ўимон ѕерес в »зраел и президента ≈зер ¬айцман, смеейки се, двамата ми казаха, че ако евреите имат нашите минерални извори, ще са поне десет пъти по-богати като държава.

ѕроблемите на българина не чукат на вратата, защото отдавна са € отворили. ѕрез та€ врата изхвърчаха над 2 милиона и продължават да си отиват не само хората на Ѕългари€, а и техните надежди, че в Ѕългари€ ще има н€кога разбирателство между политиците, че н€ма да се продължава с омразата, рушенето, ликвидациите, а ще започнем да градим модерна икономика и ще гарантираме просперитет за хората тук и сега.

ƒемократичните държави не могат да оцеле€т само с демократични избори, нито само с политически декларации и обещани€, които отдавна вече не означават нищо за хората. —инджир лъжи.

Ќие може да спорим до прегракване, да се надвикваме по телевизи€та, но развитието на икономиката на областта не иска политизаци€, а съвместни действи€ от центъра, от —офи€ и местните структури, компании, университети, научни и технологични институти.

“р€бва да работим за изграждане на “ехнопарк Ѕлагоевград, университетски, технологичен и производствен ресурс на областта, целево интегриран с национални и чуждестранни технологични изследователски институти и производствени клъстери. ’ил€дите и хил€ди студенти в университетите са брейн пауър, най-гол€мото богатство от умове.

«нам, че е страшно трудно е да искаш да си млад предприемач в Ѕългари€.

—ъздател€т на ракетната програма —пейс ’икс, на заводите за електрически коли “есла, на най-големи€ завод за електрически батерии в Ќевада,»лън ћъск, съвсем доскоро бе младеж, емигрант от друг континент. ∆ивотът като млад предприемач, трудностите, той сами€т описва като „да €деш стъкло на ръба на бездната“. ƒнес е легенда, един от лидерите на —иликоновата долина, значи на бъдещето.

«нам, че това е мечтата ви, млади при€тели. ƒа не се скитате немили-недраги из »спани€, ѕортугали€, јмерика, къде ли не,а да изградите тук индустриите на знанието.

Ќавремето ƒжули€ ”откинс дойде при нас в Ќаблюдател, нашата програма, ко€то правехме заедно с ƒимитри »ванов и каза: √оспода, аз прав€ американски университет в Ѕлагоевград, предлагам ви да направим заедно филм за мо€та работа в јмерика и тук, в Ѕлагоевград. » ƒжимо се дигна, отиде в јмерика, излъчихме го в Ќаблюдател, имаше гол€м успех тогава.

¬ан€ ћаникатева, ко€то е тук в залата, едно прекрасно момиче, вчера сподели с мен, че Ѕлагоевград за не€ е най-живи€т, младежки и енергичен град на Ѕългари€. “ази енерги€, каза ми т€, са трите университета и висши училища – јмерикански€т университет, ёгозападни€т университет „Ќеофит –илски“, колежът по икономика и мениджмънт. —тудентите на Ѕлагоевград са като кръвоносна система на града, център на неговата икономика и до дадена степен обществен живот. 15-16 хил€ди студенти. ¬сички тези хора са дошли в Ѕлагоевград с копнежи, с пориви, да станат личности, да се развиват.

» какво става с тези млади хора след като завършат своето образование? олко от т€х тук ще град€т семейства, работа, бъдеще. ћладежката безработица е основни€т и сериозен проблем, който е надвиснал над града. ≈динствената перспектива за студентите е да работ€т в магазин или заведение. ћестната администраци€ и бизнес н€мат механизъм и интерес към новозавършилите кадри. метът се хвали, че градът е образователен център, а в същото време 100% от възпитаниците на јмерикански€ университет, най-добри€ в Ѕългари€ според различни проучвани€, си тръгват от града в ден€ след абсолвентски€ си бал.

адрите на ёгозападни€ университет имат едни от най-ниските показатели като реализаци€ по специалността.

ќт сегашното насипно състо€ние, ентусиазмът и желанието за велики дела на младите хора завършва в кръчмите и умира след като разберат колко струва дипломата им.

≈дин млад мъж, толкова отдавна, но с€каш днес, н€къде отвъд ƒунава, в изгнание, пише:

¬ тъги, в неволи младост минува

ръвта се €дно в жили вълнува

ѕогледът мрачен, умът не види

ƒобро ли, зло ли насреща иде.

Ќа душа лежат спомени тежки

«лобна ги памет често повтар€

¬ гърди ни любов, ни капка в€ра

Ќито надежда от сън мъртвешки

ƒа можеш свестен човек събуди.

—вестните у нас считат за луди...

Ѕъдете луди, бъдете идеалисти, млади българи!

¬ие може би още не сте го осъзнали, но държите в ръцете си съдбата на Ѕългари€. ј съдбата – това е сблъсък на хил€ди сили.

ќще от есеите, от ’ристос, избирайте на ко€ страна ще сте, синове на мрака или синове на светлината.

‘акелът вече е в ръцете на новото поколение на Ѕългари€. ўе ви люле€т неверо€тни ветрове. «апочнете битката!

» към победа на 26-ти март!

