/Видео/ Struma.com pазговаря с две прекрасни и талантливи момчета от Благоевград: За страстта към танците и чудото да говориш с тялото си! Добрин и Емилиян и тяхната голяма любов

Една история за упоритостта и доброто, вижте

22-годишният Добрин Янев и Емилиан Тодоров от Благоевград са две прекрасни момчета, влюбени страстно в танците, тяхната стихия е недотам популярния у нс -брейк! Те с охота разказаха пред struma. com за страстта си към брейка, тренировките, уроците, който дават на малки деца и как съчетават всичко това с ангажиментите от ежедневието си. Освен това разясниха с подробности за предстоящия фестивал, организиран от Община Благоевград. "Още първият път когато зърнах истински b – boying самата красота на движенията ме плени. За първи път в осми клас видях мой съученик да подскача на една ръка, стори ми се нереално и тогава разбрах, че искам да се занимавам точно с това. Вече 10 години танцувам и докато краката и ръцете ме държат не мисля да спирам. Брейка за мен е свобода, отърсвам се от всички проблеми. Винаги има тръпка, по време на всяко едно състезание. Доста хора се отказват бързо, защото се изисква постоянство и упорство. Всички знаем обаче, че има ли желание има и начин", споделя Емилиан. Ето как Добрин отговори на нашите въпроси относно брейк културата, емоциите от танца, ангажиментите и желанието да спортуваш: Кое като начало привлече интереса ти към брейк и кога се случи? Общо взето свободата на танца, възможността да експериментираш с тялото си, това да изградиш собствен стил на танцуване, дори собствени движения. Друго което ме привлече, е че брейк танца е създаден на улицата и е напълно достъпен за всички, също така е един от основните елементи на хип хоп културата, които са DJing, MCing, Graffiti & BBOYing / Breakdancing. Това се случи преди 10 години, между два блока в махлата, където по-големите от квартала танцуваха на фазер ( парче щперплат). Какви емоции поражда в теб брейка? Брейка ти дава възможността да изразиш себе си и чувствата си независимо какви са те. Било то радост, агресия, тъга говориш с езика на тялото. В брейк средите е известно понятието battle или на българарски битка, но това не е битка в буквалния смисъл на думата, а битка с танци. Също така и понятие като Cypher или на български ‚кръгче‘, танцьорите правят един кръг и танцуват като се редуват в средата на кръга. Брейка е социален танц за това емоциите могат да бъдат всякакви, като отношенията между хората, нов повечето случаи са приятни. Изпитваш ли притеснение преди всяко състезание? Ако говорим за сценична треска по-скоро не. Но пък винаги има малка доза притеснение, като си задаваш въпроса дали ще се получи дадено движение. А като започнеш да танцуваш забравяш всичко. Какви са псевдонимите ви и защо сте се спрели точно на тях? Псевдонимите ни нямат много общо с танците но пък звучат добре. Моя псевдоним е Trixter, което е от една компютърна игра, в която Trixter е умение на главния герой, с което става адски бърз и ми го измисли моят съотборник Емо, а аз в замяна измисих неговия, докато танцувахме една вечер се загледах в сянката му докато танцува и така се роди името Shadow Rock. Освен, че тренирате вие учите и деца, от колко време се занимавате с това? Както по горе казах брейка е достъпен за всички, и всеки който е имал желание да се научи го е направил като е дошъл да танцуваме заедно. Може би 5-6 години обучаваме и деца. Това да ходиш да на тренировки по брейк танци поне според мен се отразява на хората които идват в залата, защото те не само се учат да танцуват, а и развиват личността си, виждат света от гледната точка на танцьора, усещат свободата на движение и как брейк танца е една огромна книга без край. Брейка си иска неговото, а имено сила, гъвкавост, музикалност, креативност и куп други каества които добиваш докато танцуваш. Има ли много желаещи да практикуват този вид танци? Желаещите не са много, защото се иска голяма упоритост, а както знаем сегашната младеж си е мързелива. В послените няколко месеца успяхме да съберем малко повече хора което е добре, дано и за в бъдеще продължаваме така. Как съчетавате тренировките, уроците, работа и като цяло всичките си ангажименти? И тук идва момента на магията. Когато бях ученик съчетавах нещата определено доста по лесно от сега, бягах от 1-2 часа и намирах време за тренировки, но сега нещата не са толкова прости. Благодарение може би на тази дисциплина, която съм придобил през годините положен труд върху брейк танца, в момента танцувам и преподавам брейк танци, завършвам 4-ти курс в ЮЗУ и работя.



За четвърта поредна година благодарение на Община Благоевград, Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград и разбира се хората, с които танцувам, ще организираме стрийт фестивала Kingz of the west vol. 4 като тази година освен брейк битки сме добавили и all style битки и графити, като графитите са благодарение на Кирил Стоилов. Главното събитието Kingz of the west vol. 4 ще се проведе в кафе Таргет тази събота 29. 04. 2017 от 19:00, като ще имаме специални гости, а имено танцова формация Deja vu и един местен рапър на име Весо. На събитието очакваме гости от цяла българия, като миналата година бяха между 50-60 участника. Ще се видим там. Разговаря Вени Иванова Още за: момчета талант танци Още от: Отблизо



