Ученици от ЕГ шашнаха комисията на състезание по реч и дебати на английски език

Отборът на Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов” Благоевград спечели наградата за голям отбор с най-много постижения в националното състезание BEST (Bulgarian Speech and Debate Tournament- Български турнири по Реч и Дебати). Освен отборната купа, учениците на благоевградската гимназия заслужиха и десетки индивидуални отличия. BEST e организация подкрепяна от Fulbright program, съвместно партньорство мeжду САЩ и България. Целта й е да окуражи учениците в цялата страна да говорят свободно на английски език, да бъдат по-креативни, да работят в екип и още много други умения. През изминалия уикенд във Враца се проведе първото състезание за годината, като в него взеха участие 179 ученици, включени в 14 отбора от 11 града. Благоевградската елитна езикова гимназия бе представена от 30 ученика, които показаха завидни умения и знания и грабнаха много награди. За някои от нашите ученици, това беше първо състезание, докато други вече с години се състезават. Участници имаше както от английските, така и от немските, и френските паралелки на училището. Състезателите бяха от осми до дванадесети клас. За малък отбор с най-много постижения наградата взе Перник. Участниците се включиха в категориите: Разиграване на Драматично Дуо, Рецитиране на поезия, Проза, лично ораторство и Дебати. Участниците споделят, че са повече от доволни от състезанието и с нетърпение очакват следващите състезания на BEST. М. Кирилов Още за: отбор гимназия постижения състезание Още от: Общество



