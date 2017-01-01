Ñëåä äíè áîðáà çà æèâîòà ìó, äíåñ â ðåàíèìàöèÿ èçäúõíà "íàøèÿò Èâàí" îò Ðèëà, òîé áå äîâåäåí â ðåàíèìàöèÿ â èçêëþ÷èòåëíî òåæêî ñúñòîÿíèå, ñ õèïîòåðìèÿ / èçìðúçâàíå / ñ ïî÷òè íèêàêâè æèçíåíè ôóíêöèè è â êîìà. Çà áîëíèÿ Èâàí íàïðàâèõìå âñè÷êî âúçìîæíî äà èçâåäåì îò òåæêàòà ñðåäà, â êîÿòî æèâååøå, â ìèçåðíè óñëîâèÿ, ëèøåí îò ñïåöèàëèçèðàíè ãðèæè.
Ñëåä óïîðèòàòà áèòêà, êîÿòî âîäèõà îáùèíñêèÿò ñúâåòíèê Íèêîëàé ×èôëèãàðîâ è ñîöèàëíè ðàáîòíèöè, Èâàí Àíäîíîâ íà 4-òè ÿíóàðè áå íàñòàíåí â öåíòúð çà õîðà ñ ïñèõè÷íè ïðîáëåìè, çà äà áúäå ïîä íåïðåêúñíàòè ãðèæè, íà òîïëî è íàõðàíåí íàâðåìå.
Çàâ÷åðà ðàçáðàõìå, ÷å Èâàí â äîìà å èçïàäíàë â êðèòè÷íî ñúñòîÿíèå, çàòðóäíåíî äèøàíå è îùå êóï îïëàêâàíèÿ, äîâåëè äî êîìàòîçíîòî ìó ñúñòîÿíèå. Ëåêàðèòå â ðåàíèìàöèÿ áÿõà êàòåãîðè÷íè, ÷å ñå êàñàå çà èçìðúçâàíå. Êàêâî ñå å ñëó÷èëî â äîìà íèêîé íå çíàå.
Ïðîâåðêàòà íè â÷åðà óñòàíîâè, ÷å óæ áèë äîáðå, ïúê ìó ïðèëîøàëî ïðåç íîùòà, ïðîêðàäíà ñå âåðñèÿòà, ÷å áèë ñ ïíåâìîíèÿ ïðåäè äà áúäå íàñòàíåí â äîìà, íî âñè÷êî òîâà ñÿêàø óâèñíà âúâ âúçäóõà áåç äà å êàòåãîðè÷íî ïîòâúðäåíî. Ñîöèàëíèòå ñå îïðàâäàâàò, îáùèíàðèòå ñå îïðàâäàâàò è òúðñÿò ïîä âîëà òåëå è äíåñ Èâàí èçäúõíà. ×àñîâå íàðåä ëåêàðèòå â ðåàíèìàöèÿ ñå îïèòâàëè äà ãî âúðíàò êúì æèâîòà, íî íå óñïåëè. Ïîääúðæàí å ìåäèêàìåíòîçíî, íÿìàë êðúâíî íàëÿãàíå....
. Òàêà ïðèêëþ÷è åäèí ÷îâåøêè æèâîò. Èâàí ñòàíà æåðòâà, íà èíñòèòóöèèòå, íà áåçõàáåðèåòî íà îòãîâîðíèòå ñîöèàëíè ñëóæáè, êîèòî ñúñ çîð ãî íàñòàíèõà â äîìà â Ðèëà. È àêî å âÿðíî, ÷å å áèë áîëåí îùå â äîìà íà íàñòîéíè÷êàòà ìó Éîðäàíêà, îò ÷èéòî äîì íèå òðúãíàõìå äà ñå áîðèì çà Èâàí, òî çàùî ïî ðàíî íå ñå ïîãðèæèõòå çà íåãî.
Àêî ïúê å èçìðúçíàë â äîìà, î÷àêâàìå îòãîâîð çàùî?! Ïðèïîìíÿìå, ÷å Èâàí Àíäîíîâ áå áåççàùèòåí áîëåí ñ öåðåáðàëíà ïàðàëèçà. Æàëêî å, ÷å íå óñïÿõìå äà ãî çàùèòèì. ßâíî ñå íàìåñèõìå êúñíî. Íåêà ïî÷èâà â ìèð Èâàí! È äà ñïÿò ñïîêîéíî âñè÷êè, êîèòî èìàò îòíîøåíèå êúì æèâîòà è ñìúðòòà ìó.
Ï. Ïåòðîâ