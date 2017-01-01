  
 Ñðÿäà, 18 ßíóàðèÔîðóìÊëþêè
   ÐåãèñòðàöèÿÇàáðàâåíà ïàðîëà
ÎáùåñòâîÊðèìèÕàéëàéôÏîëèòèêàÁèçíåñÎòáëèçîÑèíÿ ëàìïàÁúëãàðèÿ è ñâÿòËþáîïèòíîÐåëàêñÑïîðòÑìÿõÎáÿâè

Òúæíî! Èçäúõíà Èâàí îò Ðèëà!


18 ßíóàðè 2017 15:47  4 êîìåíòàðà   4095 ïðî÷èòà



Íå óñïÿõìå äà ñïàñèì æèâîòà ìó íåçàâèñèìî îò óñèëèÿòà íà îáùèíñêè ñúâåòíèê, áèâøè ñîöèàëíè ðàáîòíèöè è æèòåëè íà Ðèëà


Ñëåä äíè áîðáà çà æèâîòà ìó, äíåñ â ðåàíèìàöèÿ èçäúõíà "íàøèÿò Èâàí" îò Ðèëà, òîé áå äîâåäåí â ðåàíèìàöèÿ â èçêëþ÷èòåëíî òåæêî ñúñòîÿíèå, ñ õèïîòåðìèÿ / èçìðúçâàíå / ñ ïî÷òè íèêàêâè æèçíåíè ôóíêöèè è â êîìà. Çà áîëíèÿ Èâàí íàïðàâèõìå âñè÷êî âúçìîæíî äà èçâåäåì îò òåæêàòà ñðåäà, â êîÿòî æèâååøå, â ìèçåðíè óñëîâèÿ, ëèøåí îò ñïåöèàëèçèðàíè ãðèæè.

Ñëåä óïîðèòàòà áèòêà, êîÿòî âîäèõà îáùèíñêèÿò ñúâåòíèê Íèêîëàé ×èôëèãàðîâ è ñîöèàëíè ðàáîòíèöè, Èâàí Àíäîíîâ íà 4-òè ÿíóàðè áå íàñòàíåí â öåíòúð çà õîðà ñ ïñèõè÷íè ïðîáëåìè, çà äà áúäå ïîä íåïðåêúñíàòè ãðèæè, íà òîïëî è íàõðàíåí íàâðåìå.

Çàâ÷åðà ðàçáðàõìå, ÷å Èâàí â äîìà å èçïàäíàë â êðèòè÷íî ñúñòîÿíèå, çàòðóäíåíî äèøàíå è îùå êóï îïëàêâàíèÿ, äîâåëè äî êîìàòîçíîòî ìó ñúñòîÿíèå. Ëåêàðèòå â ðåàíèìàöèÿ áÿõà êàòåãîðè÷íè, ÷å ñå êàñàå çà èçìðúçâàíå. Êàêâî ñå å ñëó÷èëî â äîìà íèêîé íå çíàå.

Ïðîâåðêàòà íè â÷åðà óñòàíîâè, ÷å óæ áèë äîáðå, ïúê ìó ïðèëîøàëî ïðåç íîùòà, ïðîêðàäíà ñå âåðñèÿòà, ÷å áèë ñ ïíåâìîíèÿ ïðåäè äà áúäå íàñòàíåí â äîìà, íî âñè÷êî òîâà ñÿêàø óâèñíà âúâ âúçäóõà áåç äà å êàòåãîðè÷íî ïîòâúðäåíî. Ñîöèàëíèòå ñå îïðàâäàâàò, îáùèíàðèòå ñå îïðàâäàâàò è òúðñÿò ïîä âîëà òåëå è äíåñ Èâàí èçäúõíà. ×àñîâå íàðåä ëåêàðèòå â ðåàíèìàöèÿ ñå îïèòâàëè äà ãî âúðíàò êúì æèâîòà, íî íå óñïåëè. Ïîääúðæàí å ìåäèêàìåíòîçíî, íÿìàë êðúâíî íàëÿãàíå....

. Òàêà ïðèêëþ÷è åäèí ÷îâåøêè æèâîò. Èâàí ñòàíà æåðòâà, íà èíñòèòóöèèòå, íà áåçõàáåðèåòî íà îòãîâîðíèòå ñîöèàëíè ñëóæáè, êîèòî ñúñ çîð ãî íàñòàíèõà â äîìà â Ðèëà. È àêî å âÿðíî, ÷å å áèë áîëåí îùå â äîìà íà íàñòîéíè÷êàòà ìó Éîðäàíêà, îò ÷èéòî äîì íèå òðúãíàõìå äà ñå áîðèì çà Èâàí, òî çàùî ïî ðàíî íå ñå ïîãðèæèõòå çà íåãî.

Àêî ïúê å èçìðúçíàë â äîìà, î÷àêâàìå îòãîâîð çàùî?! Ïðèïîìíÿìå, ÷å Èâàí Àíäîíîâ áå áåççàùèòåí áîëåí ñ öåðåáðàëíà ïàðàëèçà. Æàëêî å, ÷å íå óñïÿõìå äà ãî çàùèòèì. ßâíî ñå íàìåñèõìå êúñíî. Íåêà ïî÷èâà â ìèð Èâàí! È äà ñïÿò ñïîêîéíî âñè÷êè, êîèòî èìàò îòíîøåíèå êúì æèâîòà è ñìúðòòà ìó.

Ï. Ïåòðîâ

Îùå çà: ðåàíèìàöèÿ  Èâàí Àíäîíîâ  ñúñòîÿíèå  ñðåäà Îùå îò: Îáùåñòâî

Äîáàâè/ãëàñóâàé â Ñâåæî   Ñïîäåëè âúâ Ôåéñáóê Çàïîìíè    Çà ïå÷àò
4 êîìåíòàðà

18 ßíóàðè 2017 17:27 | áúëãàðèí
Îöåíêà:
1
 (
1
 ãëàñà)

Áîã äà ãî ïðîñòè.


18 ßíóàðè 2017 17:46 | áàÿ
Îöåíêà:
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 ãëàñà)

êîÿ å Éîðäàíêà


18 ßíóàðè 2017 17:55 | Àíòîí
Îöåíêà:
0
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 ãëàñà)

Áîã äà ãî ïðîñòè


18 ßíóàðè 2017 17:59 | ÍÈÊÎËÅÒÀ
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 ãëàñà)

ÊÀÊ ÌÎÆÅ ÄÀ ÏÈØÅÒÅ ÒÀÊÈÂÀ ÃËÓÏÎÑÒÈ Â ÄÎÌÀ ÈÂÀÍ ÁÅØÅ ÍÀÑÒÀÍÅÍ ÍÀ ÒÎÏËÎ ÍÀÕÐÀÍÅÍ ÍÀÂÐÅÌÅ ÈÑÊÚÏÀÍ ÂÑÅÊÈ ÄÅÍ À ÒÎÂÀ ×Å ÏÎ×ÈÍÀ ÑËÅÄ ÍÅÊÎËÊÎ ÄÍÅÂÅÍ ÏÐÅÑÒÎÈ ÒÀÌ Å ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÎÒ ÏÐÅÄÈ ÇÀ ÍÅÃÎ ÇÍÀÌ ×ÅÅÎÄÀÂÍÀ Â ðÈËÀ ÏÎÄ ÃÐÈÆÈÒÅ ÍÀ ÁÐÀÒÎÂ×ÅÄÈÒÅ ÌÓ ÍÀ ËÅËßÌÓ À ÀÊÎ ÷èôëèãàðîâ ñåãà å ðåøèë íåùî äà ñå çàÿæäà òî íå òðåáâàøå äàå íà ãúðáà íà òîÿ ÷îâåê îñòàâåòå ãî íàìèðà ñåãà è ñè ïîòúðñåòå äðóãà ñåíçàöèÿè íå èñêàçâàèòå áëàãîäàðíîñòè íà ÷èôëèãàðîâ çàùîòî àêî å èñêàë íàèñòèíà äà ïîìîãíå íÿìàøå äà ñè êàçâà èìåòî èñêàæåòå áëàãîäàðíîñòè íà êìåòà ÷å ãî íàñòàíè è íà õîðàòà â äîìà êîèòî ñå ãðèæåõà çà íåãî f




Âàøèÿò êîìåíòàð

ÂÀÆÍÎ! Ïðàâèëà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàð

Èìå



Êîìåíòàð



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