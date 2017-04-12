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 Âòîðíèê, 11 ÀïðèëÔîðóìÊëþêè
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ÒÈÐ ïðåìàçà òàáåëè è áàðèåðè íà êðúãîâîòî êðàé Êî÷åðèíîâî


11 àïðèë 2017 11:12   1160 ïðî÷èòà



Òîâàðåí àâòîìîáèë „îòõàïà“ ïàð÷å îò êðúãîâîòî êðúñòîâèùå ìåæäó ãëàâåí ïúò Å-79 è àâòîìàãèñòðàëà „Ñòðóìà“ êðàé Áëàãîåâãðàä òàçè íîù. Óíèùîæåíè ñà ïúòíè òàáåëè, „ïîâàëåíà“ å è áàðèåðàòà, çàòâàðÿùà „ïðîñåêàòà“ ïðåç ñðåäàòà íà êðúãà, ñúîáùè ÁÃÍÅÑ. Ïúòíèÿò èíöèäåíò å ñòàíàë òàçè íîù. Èçâúðøèòåëÿò å íàïóñíàë ìåñòîïðîèçøåñòâèåòî, íå å ÿñíî äàëè å ñòèãíàë òàì, çà êúäåòî å òðúãíàë, íî ïîñòðàäàëè íÿìà.

Òîâàðåí àâòîìîáèë ñ ðåìàðêå èäâà îò Áëàãîåâãðàä, ïðåìèíàâà ïðåç êðúãîâîòî êðúñòîâèùå, çà äà ïîåìå ïî ìàãèñòðàëà „Ñòðóìà“. Âåäíàãà ñëåä ðàçêëîíà çà ñåëî Áàðàêîâî, ãðàä Êî÷åðèíîâî è Ðèëñêè ìàíàñòèð, çàäíèòå ãóìè „çàõàïâàò“ êðúãîâîòî, ìèíàâàò ïðåç òðåâàòà, ñúáàðÿò íà ïúòÿ óêàçàòåëíà òàáåëà, óêàçâàùà ïîñîêàòà íà äâèæåíèå.

Ñëåä êîåòî áóêâàëíî êîëåëàòà íà ÒÈÐ-à ìèíàâàò ïî ïðîòåæåíèå íà áàðèåðàòà, ïîâàëÿéêè ÿ íà çåìÿòà. Ñëåä êàòî å ïîâàëèë îùå åäíà ïúòíà òàáåëà ñúñ ñâåòëèííà ñèãíàëèçàöèÿ, ÒÈÐ-úò-áåãëåö å ïîåë ïî „Ñòðóìà” â ïîñîêà Äóïíèöà, âúïðåêè ïðåäïîëàãàåìèòå ïîâðåäè ïî ïðåäíàòà ñè ÷àñò – ñ÷óïåíè ôàðîâå è äð.

Ïîâàëåíàòà áàðèåðà çàòâàðÿ ïðîðåçà ïðåç ñðåäàòà íà êðúãîâîòî, êîéòî áå íàïðàâåí ïðåäè ìàëêî ïîâå÷å îò ìåñåö, çà äà ñå ïðåâîçâàò 32-ìåòðîâèòå êîíçîëè çà ñòðîèòåëñòâîòî íà ËÎÒ 3.3. íà àâòîìàãèñòðàëà „Ñòðóìà” îò Êðåñíà äî Ñàíäàíñêè.

Òúé êàòî ñ äúëãèÿ ñè èçâúíãàáàðèòåí òîâàð, ñúïðîâîæäàíèòå îò ïèëîòíè àâòîìîáèëè ÒÈÐ-îâå íÿìà êàê äà çàâèÿò, èçãðàäåíîòî ïðåç åñåíòà íà ìèíàëàòà ãîäèíà êðúñòîâèùå áå „ïðåðÿçàíî” ïðåç ñðåäàòà. Òîâà ñòàíà â êðàÿ íà ìåñåö ôåâðóàðè, à ïúê áå ïðåîáðàçóâàíî â êðúãîâî ïðåç åñåíòà íà ìèíàëàòà ãîäèíà çàðàäè ÷åñòèòå êàòàñòðîôè òóê.

Çà äà ñå íàïðàâè ëÿâ çàâîé êúì àâòîìàãèñòðàëàòà, òðÿáâàøå äà ñå èç÷àêâàò íàñðåùíî-èäâàùèòå, áåç äà èìà îòäåëíà ëåíòà çà ëÿâ çàâîé. Âðåìåííèÿò ïúò, ïî êîéòî ïðåìèíàâàò òîâàðíèòå àâòîìîáèëè ñ ãðåäèòå çà ìîñòîâåòå íà àâòîìàãèñòðàëàòà, ñå çàòâàðÿ îò äâåòå ñòðàíè – âõîä è èçõîä, ñ áàðèåðè è êàòèíàð. Òîé ñå îòêëþ÷âà îò âîäà÷à íà ïèëîòèðàùèÿ ëåê àâòîìîáèë, êàòî ïðåìèíå òîâàðíèÿò, îòíîâî ñå çàêëþ÷âà.

Ì. Èâàíîâ

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