Новините на югозападна България Четвъртък, 31 Август Форум Клюки Регистрация Забравена парола Общество Крими Хайлайф Политика Бизнес Отблизо Синя лампа България и свят Любопитно Релакс Спорт Смях Обяви

The Brava fest Vol. 3 - Световни звезди и много емоции в третото издание на фестивала

31 август 2017 09:18 475 прочита







Световни и родни музикални звезди ще свирят и пеят на една сцена в рамките на третото издание на The Brava Fest. Специално за събитието в България ще пристигне легендарния английски музикант, рокендрол и блус вокалист на Юрая Хийп Джон Лоутън. Дни преди старта на рок фестивала The Brava fest Vol. 3, бе дадена пресконференция във връзка с програмата за дългоочаквания музикален уикенд. На срещата присъстваха заместник- кметът по култура и хуманитарни дейности Христина Шопова, кметът на с. Дъбрава- Росен Георгиев, Емил Ирибозов- представител на групата Black Rose и Цветомира Съботинова- представител на музикална академия “Престо” и гл.ас. д-р в ЮЗУ „Неофит Рилски“. „Поздравявам организаторите, които заедно с Община Благоевград и кмета Росен Георгиев, направиха възможно това събитие. Благодаря и на участниците, които всяка година работят за репутацията на фестивала . The Brava fest развива едно ново културно пространство и открива нова публика. Община Благоевград ще продължава да подкрепя подобни качествени събития и проекти, които с гордост може да носят името на града и да присъстват в културния календар на Община Благоевград.“, каза зам.- кметът по култура и хуманитарни дейности Христина Шопова. В рамките на 3 дни в село Дъбрава се очаква да пристигнат млади хора, почитатели на рок музиката от града, региона и страната. Кметът на село Дъбрава- Росен Георгиев обясни , че тази година фестивала ще започва с музикална академия „Престо“ и ще даде възможност на всички деца на Благоевград , на малки и големи, да се включат и да покажат как се пее и свири. „Радвам се, че Община Благоевград ни подава ръка за трета поредна година. Основен организатор тази година не е кметството на село Дъбрава, а „Асоциация за европейско развитие на българското село.Искам да благодаря и на радио Благоевград за съвместната работа“, допълни кметът- домакин на The Brava fest Vol. 3 От 1 до 3 септември, гостите на рок фестивала на Пиринския край, ще имат възможност да се докоснат до легендарния английски музикант, рокендрол и блус вокалист на Юрая Хийп Джон Лоутън и обичаните рок легенди Б.Т.Р, които са хедлайнерите в третото издание на фестивала. Основен организатор на събитието тази година е Асоциация за европейско развитие на българското село, а съорганизатор е община Благоевград и Радио Благоевград. Акцентът в третото издание е популяризирането на рок музиката сред подрастващите. Именно те ще са съпътстващата изненада в The Brava fest- Volume 3. През трите дни участие ще вземат местни групи, участници в Голямото рок междучасие, таланти от Музикална академия „Престо“ и рок банди от съседна Македония и Гърция. Със специално участие във фестивала е Цонко Цонев, който ще представи своите „Кметълски истории. Катунът от Каварна". Това са само част от изненадите в The Brava fest – Volume 3. Тази година той се реализира с финансовата подкрепа на Община Благоевград и Фондация "Америка за България". Още за: звезди издание събитие музикант Още от: Общество



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на в-к Струма.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката









Реклама

Мобилна версия Информационна агенция STRUMA.COM - първи в новините на югозападна България. STRUMA.COM е запазена марка и като независима медия няма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименования.