Легендарният Sugar Blue ще бъде част от „Благоевград Blues and Jazz 2017“. Това стана ясно по време на официална пресконференция, на която бяха представени програмата и участниците в III издание на фестивала. Подробностите за събитието бяха поднесени от заместник-кмета по култура и хуманитарни дейности в община Благоевград Христина Шопова, артистичния директор на „Благоевград Blues and Jazz 2017“ Васил Георгиев, известен като Васко Кръпката и диригента на Биг Бенд- Благоевград Борис Янев. „В първия ден от пролетта, поставяме началото на Пролетта на изкуствата в културния календар на Благоевград. Пет фестивала, които ще се проведат през следващите три месеца, са едни от най- важните платформи, които развиваме. Вече с увереност можем да кажем, че с всяка следваща година те увеличават авторитета си и своите публики. Началото поставяме с „Благоевград Blues and Jazz 2017“, а кулминацията е на 17 юни с „Франкофоли“. Това е една много амбициозна и широкоспектърна програма, чрез която правим още една крачка към нашата стратегическа цел Благоевград да се превърне във фестивален град на Балканите“, каза по време на откриването зам.-кметът Христина Шопова. Тя подчерта, че форматът на „Благоевград Blues and Jazz 2017“ е двудневен. „Ние бихме искали да разширяваме фестивалите не като обем във времето, а като качество. Точно по тази причина, на тазгодишното издание на „Благоевград Блус и Джаз“, хедлайнер е един от най- влиятелните хора в блуса, носителят на „Грами“- Sugar Blue“, допълни още заместник- кметът по култура и хуманитарни дейности Христина Шопова. „Благоевград Blues and Jazz 2017“ отново събира на една сцена големи имена от блус и джаз средите. Началото ще бъде поставено на 30 март от 19.00 часа в Драматичен театър „Никола Вапцаров“ и ще продължи на следващия ден с много музика и доброто настроение. Изненадите идват от Биг Бенд Благоевград и Весела Морова, Jonhy Bota and Bega Blues Band, Dirty Purchase, Вики Алмазиду, Васко Кръпката и Big Blues Band, а гвоздеят в програмата ще бъде легендарният Sugar Blue. “Благодаря на Община Благоевград и тази година излизаме с един от най- големите в блуса в момента- Sugar Blue. Той е велика световна звезда на блуса. Той е човекът, който участва в няколко албума на Rolling Stones. Има 10 издадени албума, много компилация, участия“, каза Васил Георгиев-Кръпката при представянето на звездите. Почетен гост на третото издание на “Благоевград Blues and Jazz 2017” ще бъде големият български джаз музикант, композитор, аранжор и пианист- Милчо Левиев. Организаторите са категорични, че в Благоевград предстои едно блус и джаз изживяване, за което ще се говори дълго. Още за: програма участници фестивал Още от: Общество



