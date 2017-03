64 единадесетокласници мериха сили в първото по рода си състезание AUBG MultiTalent Quest, провело се този уикенд в Американския университет в България. Единадесетокласниците се състезаваха по математика, дебатираха, представяха решения на социални проблеми и разкриваха своя талант в областта на изкуството и спорта. Мира Радославова от Шумен спечели първо място с най-висок брой точки от всички дисциплини. Победителите в отделните категории също бяха отличени на Церемония по награждаване на 18 март (вчера) в кампуса на АУБГ.



“Искам да благодаря на организаторите, защото идеята ме спечели веднага и много исках да участвам. Благодаря на всички. Преживяването беше невероятно. ”, сподели победителката Мира Радославова. Тя впечатли журито със своите разнообразни таланти в дисциплини като дебати, информатика, литература, история, хореография и танци.



Награди бяха връчени на трима от най-добрите участници във всяка дисциплина, на най-добрия отбор, представил решение на социален проблем, както и на тримата участници с най-голям сумарен резултат от всички дисциплини. Организаторите също връчиха специални награди от името на Центъра по английски език към АУБГ и Университет за деца на Явор Киряков.



AUBG MultiTalent Quest бе открит с компилация от видеата на учениците, в които те представят себе си, талантите и постиженията си, след което действащият президент на АУБГ д-р Стивън Съливан приветства участниците в състезанието.



Първото съревнование беше CharisMATHics, в което учениците имаха 90 минути да решат 30 задачи във формата на изпит SAT. След това в DEBATE, don’t hate и Social Challenge Hack отборите се изправиха един срещу друг, за да дебатират теми от широк спектър - от това дали трябва да се дава домашна работа до въпроса за смъртното наказание. Социалните казуси, които търсеха решение, се отнасяха за бездомните кучета, опазването на национални паметници, проблемите на ромския етнос и др. Всеки отбор презентира 10 минути, след което трябваше да отговори на въпросите на журито. Задължително условие бе презентациите да се направят без помощта на компютърна техника.



AUBG MultiTalent Quest продължи с Arts on the SPOT, представяне на артистичен талант в театър “Д-р Карл Джераси” в кампуса на АУБГ. Учениците пяха, представяха картини, видеа, гравиране на чаши, свирене на гайда и други таланти. А в спортната зала на университета се проведе In the SPORTlight, серия от интересни и иновативни спортни предизвикателства, които участниците трябваше да преодолеят за най-малко време. Всеки отбор бе под ръководството на студент от университета. На Open Mic вечерта студенти и професори от АУБГ имаха възможността да представят музикалния си талант заедно с участниците в AUBG MultiTalent Quest.

Ив. Кирилов