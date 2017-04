Sugar Blue, Вики Алмазиду, Васко Кръпката и Big Blues Band предизвикаха фурор във втората вечер на фестивала „Благоевград Blues and Jazz“

Уникални емоции предизвика втората фестивална вечер на третото издание „Благоевград Blues and Jazz“ у жители и гости на града. На една сцена се събраха изпълнители от България, Гърция и САЩ, за да вдигнат на крака публиката, дошла в ДТ „Никола Вапцаров“. Стотици меломани имаха възможност да чуят световноизвестни джаз и блус изпълнения, в рамките на първия по рода си фестивал, който се провежда за трета поредна година в областния център на Пиринско. Началото на вечерта бе поставено от Вики Алмазиду, която представи уникална компилация от авторски композиции на автентични гръцки и български мелодии, разработени в съвременни джаз пиеси и песни. Ценителите на изкуството, събрали се в ДТ „Никола Вапцаров“, където се проведе фестивалът, имаха възможност да чуят и невероятните изпълнения на Васко Кръпката и Big Blues Band. Те представиха, както утвърдени хитове, така и нови изпълнения. Легендарният Sugar Blue, който бе гвоздеят на програмата предизвика фурор, като още с появата си на сцената изправи публиката на крака и получи бурни аплодисменти. Третото издание на „Благоевград Блус и Джаз“ привлече ценители на музиката, не само от Благоевград, но и от цяла България. Първата вечерна сцената се качиха Биг Бенд Благоевград и Весела Морова, Johnny Bota The Bagga & The Bega Blues Band и Durty Purchase. За първи път фестивалът се проведе през 2015 година. Заради сериозния успех на събитието, Общинското ръководство категорично, че то ще продължи да се провежда ежегодно. Фестивалът е част от голяма стратегия, чиято цел е да превърне Благоевград във фестивален център на Балканите. Благодарение на политиката, водена от кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов и неговия екип, през последните години, Благоевград се наложи като лидер в културен аспект. През юни предстои отново да станем свидетели на възродения фестивал „Francofolies. Благоевград” което е най- мащабното събитие на Балканите и привлича меломани от цял свят. Б. Андонова Още за: емоции вечер издание Още от: Общество



